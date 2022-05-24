Erzincan'da Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, turizmin hareketlendiği ilkbaharda coşkun akan suyuyla misafirlerini ağırlıyor.
Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde turistik "Doğu Ekspresi" ile seyahat eden yolcuların yanı sıra tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu.
Şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği, 21 Ekim 2021'de Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillenen şelale, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor.
ZİYARETÇİLER BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALIYOR
Motokros sporcusu Ozan Şekeroğlu, arkadaşı ile fırsat buldukça gezdiklerini söyledi.
Girlevik Şelalesi'nin, doğal güzelliği ile Erzincan için bulunmaz bir nimet olduğunu ifade eden Şekeroğlu, şöyle konuştu:
"Son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımızda bir azalma söz konusu. Bence iklim değişikliğinde en önemli faktör insan. İnsanların özellikle kaynakların tasarruflu kullanılmasında son derece duyarlı davranması gerekiyor. Bu yıl gerçekten yoğun bir kar ve yağmur yağışı oldu. İnşallah ekinlerimizdeki verim de aynı oranda artar. Şelale yağışlarla gerçekten muhteşem bir manzaraya kavuşmuş."
Mersin'den gelen Eser Altan ise şelaleyi ilk kez gördüğünü belirterek, "Kış aylarında yaşanan yoğun kar nedeniyle şelalenin suyu çok gür akıyor. Burası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Feriha Türkmen de tur firması yetkilileri ile Doğu Anadolu'yu gezdiklerini anlattı.
Şelaleyi çok beğendiğini dile getiren Türkmen, "Doğu Anadolu Bölgesi sular içinde. Şırıl şırıl her taraftan su akıyor. Manzarası mükemmel, insanları harika, yemekleri ise muhteşem" dedi.
Serpil Sağlam da tur firması ile İstanbul'dan geldiğini belirterek, bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti.
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