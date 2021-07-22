Gökyüzünden muhteşem gece manzaraları

İranlı ABD vatandaşı fotoğrafçı Morteza Safataj dünyayı dolaşıyor, dünyanın her yerinden yıldızları en net gösteren yerleri bularak gece gökyüzünü görüntülüyor ve @sagatajphoto hesabından paylaşıyor. Belirlediği çekim yerlerindeki sansasyonel görüntülerin bazılarını hava değişimlerinden dolayı 1 yıl ertelemesi bile gerekmiş. Gene de sonunda ortaya çıkan iş benzersiz. Safataj, İran genelinde ve Teksas, Oregon, Arizona, New Mexico ve Californiya'daki milli parklarda gece gökyüzünden göz kamaştırıcı görüntüler alabilmek için samanyolunun konumunu belirlemiş ve yıldızlı gökyüzünün arka planını çok daha teatral hale getiren çalışmalar yapmış.