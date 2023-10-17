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        Muhteşem gece manzaraları

        34 yaşındaki Morteza Safataj'ın objektifinden İran'dan Kaliforniya'ya gece gökyüzündeki yıldız kadrosundan muhteşem görüntüler...

        Necmiye Uçansoy
        nucansoy@cyh.com.tr
        Giriş: 17.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:18

        İranlı ABD vatandaşı fotoğrafçı Morteza Safataj dünyayı dolaşıyor, dünyanın her yerinden yıldızları en net gösteren yerleri bularak gece gökyüzünü görüntülüyor ve @sagatajphoto hesabından paylaşıyor. Belirlediği çekim yerlerindeki sansasyonel görüntülerin bazılarınıhavadeğişimlerinden dolayı 1 yılertelemesi bile gerekmiş. Gene de sonunda ortaya çıkan iş benzersiz.Safataj, İran genelinde ve Teksas, Oregon, Arizona, New Mexico ve Californiya'daki milli parklarda gece gökyüzünden göz kamaştırıcıgörüntüler alabilmek için samanyolunun konumunu belirlemiş veyıldızlı gökyüzünün arka planını çok daha teatral hale getiren çalışmalar yapmış.

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        Fotoğrafçı Morteza Safataj, dünyanın dört bir yanından gece gökyüzünün muhteşem manzaralarını yakalıyor. Arizona'da çekilen bu karede yetenekli fotoğrafçıyı görüyorsunuz.

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        Oregon'daki bir vadi üzerinde uzanan gecenin uzun pozlama çekimi. Araba ışıklarının çıkardığı izi kusursuz olarak fotoğrafa yansıtmak için Safataj aynı yolu en az dört kez arabayla geçmiş. Mükemmel çekim 30 dakika içinde yakalanabilir, ancak ön prodüksiyon haftalar alabilir diyor Safataj.

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        Teksas. Çiçek tarlası üzerinde samanyolu

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        Kaliforniya'daki Joshua Tree Ulusal Parkı

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        Teksas eyaletindeki Big Bend Ulusal Parkı. Kayaların üzerinde samanyolu.

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        Gece gökyüzünün altında Teksas

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        34 yaşındaki fotoğrafçı, karanlıkta çekim yapmanın zor olduğunu, ve bu çalışmalar için kendisini harekete geçiren sebebin "o zorluk" olduğunu söylüyor.

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        Çekiyoruuuum, çektim... Safataj'ın arkadaşlarından biri, parıldayan samanyolunun altında, New Mexico'da, benzersiz bir kaya oluşumunun ortasında gece geç saatlerde yoga yapıyor.

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        #ht gastro
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