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Muhteşem gece manzaraları 34 yaşındaki Morteza Safataj'ın objektifinden İran'dan Kaliforniya'ya gece gökyüzündeki yıldız kadrosundan muhteşem görüntüler... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 17.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:18 facebook

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İranlı ABD vatandaşı fotoğrafçı Morteza Safataj dünyayı dolaşıyor, dünyanın her yerinden yıldızları en net gösteren yerleri bularak gece gökyüzünü görüntülüyor ve @sagatajphoto hesabından paylaşıyor. Belirlediği çekim yerlerindeki sansasyonel görüntülerin bazılarınıhavadeğişimlerinden dolayı 1 yılertelemesi bile gerekmiş. Gene de sonunda ortaya çıkan iş benzersiz.Safataj, İran genelinde ve Teksas, Oregon, Arizona, New Mexico ve Californiya'daki milli parklarda gece gökyüzünden göz kamaştırıcıgörüntüler alabilmek için samanyolunun konumunu belirlemiş veyıldızlı gökyüzünün arka planını çok daha teatral hale getiren çalışmalar yapmış.

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Fotoğrafçı Morteza Safataj, dünyanın dört bir yanından gece gökyüzünün muhteşem manzaralarını yakalıyor. Arizona'da çekilen bu karede yetenekli fotoğrafçıyı görüyorsunuz.

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Oregon'daki bir vadi üzerinde uzanan gecenin uzun pozlama çekimi. Araba ışıklarının çıkardığı izi kusursuz olarak fotoğrafa yansıtmak için Safataj aynı yolu en az dört kez arabayla geçmiş. Mükemmel çekim 30 dakika içinde yakalanabilir, ancak ön prodüksiyon haftalar alabilir diyor Safataj.