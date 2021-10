Afrika Kıtası’nın en güney ucu, Güney Afrika’nın ilk kurulan şehri, Hint ve Atlas Okyanusu’nun tam ortasında, uzun kumsalları, nefes kesen dağ manzaraları, müzeleri, doğal ve tarihi eserleriyle tüm gezginlerin gözlerini kamaştırıyor.

THY, direkt uçuşlara başladığından beri Güney Afrika’nın başkentlerinden Cape Town, özellikle kışın bir hayli popüler bir destinasyon olarak dikkat çeker oldu.

Cape Town, Güney Afrika'da bir kıyı kentidir. Johannesburg'dan sonra Güney Afrika'daki en kalabalık ikinci kent ve başkenttir. Cape Town aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı ve ırk ayrımcılığına karşı verdiği mücadelelerle sembol olan Nelson Mandela'nın Masa Koyundaki küçük Robben adasında 18 yıl boyunca tutulduğu yerdir. Cape Town gezi rehberi ile görmeniz gereken yerler hakkında önemli ve ilginç detaylar öğreneceksiniz...

Cape Town’ı gezmeye Masa Dağı’na tırmanarak başlayabilirsiniz. Eğer güneşli bir havaya denk gelirseniz Robben Adası ile yaklaşık 40 km uzaktaki Ümit Burnu’nu rahatça görebilirsiniz. Burada, iki okyanusun birleştiği eşsiz coğrafyaya yukarıdan bakmanın hazzı ve sahillerin, dağların manzarası unutulmaz anılara dönüşüyor.

Nelson Mandela ve arkadaşlarının özgürlük mücadelelerinde simgeleşen Robben Adası’nda ırkçılığın son bulması yolunda çekilenlere tanık olabilirsiniz. Güney Afrika Ulusal Galerisi başta olmak üzere kentin müzelerinde geçmişin izlerini sürebilir, kentin park ve bahçelerinde sessizliğin, huzurun keyfini çıkarabilirsiniz.

Cape Town'a yakın gezilebilecek şehirler: 20 km uzaklıkta Hot Bay, 23 km uzaklıkta Bellville, 50 km uzaklıkta Stellenbosch

Cape Town para birimi: Güney Afrika randı (ZAR - 0,38 Turk Lirası)

3 öğün 2 kişilik yemek: €30.55

1,5 litrelik su: €0.92

Ortalama kahve fiyatı: €1.58

1 kilo elma: €1.39

1 kilo muz: €1.17

Sıcaklık: 16,7 °C

Cape Town'da görülmesi gereken yerler

1. Masa Dağı (Table Mountain)

Şehrin her noktasından görünen, tepesi bulutlu ve düz, size başka bir evrende olduğunuzu hissettiren, 1600 metrelik, kentin simgesi olan büyük dağ.

Dağın zirvesine 4-5 saatlik yürüyüş parkuruyla ya da teleferikle çıkıp eşsiz bir manzara seyredebilirsiniz.

İkonik Masa Dağı yaklaşık 600 milyon yaşında ve Cape çiçek krallığının zengin çeşitliliği ile boyanmış bir tuval gibidir. Masa Dağı 1857 yılında “Ulusal Anıt” olarak kabul edilerek koruma altına alınmıştır. Masa Dağı Ulusal Parkı, önceleri “Cape Yarımadası Milli Parkı” olarak biliniyordu. Mayıs 1998 tarihinde Masa Dağı Ulusal Parkı, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Nadir ve tehlike altındaki bitkiler bu bölgeyi biyoçeşitlilik etkin nokta yapıyor. Masa Dağı'nda 1470'i çiçek olmak üzere yaklaşık 2.200 bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerin yüzde 70'i endemik türlerdir. Masa Dağı dünyanın 7 yeni doğa harikasından biridir. Masa dağı yerel dilde “deniz dağı” anlamına gelmektedir. Dağın en yüksek tepesi, deniz seviyesinden 1.086 metre yüksekliğe ulaşmaktadır, ancak denize ve şehre bu kadar yakın olması nedeniyle daha heybetli görünmektedir. Masa Dağı dışında, ulusal park Güney Afrika’nın turistik yerlerinden bir diğerini, Afrika kıtasının en güney noktası olan Ümit Burnu’nu da içeriyor.

2. Waterfront

Şehrin en hareketli noktası kesinlikle. Önemli bir turizm merkezi haline dönüşmüş bir liman. Hem Masa Dağı hem de Atlantik Okyanusu manzarası vardır. Lİmandan güneşin batışını izleyebilir, teknelerle Robben adasına gidebilir, kıyıdaki kafelerde kahvenizi içebilirsiniz. Victoria Wharf alışveriş merkezi de burada.

Bo-Kaap Museum

Eserleriyle dikkat çeken, Malay kültürünün tarihi merkezi. Bo-Kaap Müzesi, Güney Afrika’yı birçok alanda etkilemiş olan Malay halkının zengin kültürünü ziyaretçilerine yansıtıyor.

16. ve 17. yüzyıllarda, o zamanlar Güney Afrika'yı işgal eden Hollandalılar, Malezya, Endonezya ve diğer Afrika ülkelerinden binlerce insanı (esas olarak Müslüman) köle olarak Ümit Burnu'na getirdi. Bu Müslüman çoğunluğa sahip kölelerin soyundan gelenler 1950 tarihli ırkçılık yasasına göre “Capeli Müslümanlar” olarak adlandırılan bir mahalle olan Bo Kaap'a ayrıldı. Bu Müslüman topluluklar, kısmen Bayram kutlamaları için ayrılmış bölgelerini, parlak renklerden oluşan bir isyanla boyayarak, dünyanın en renkli parçalarından biri olarak nitelendirdi. Cape Town'un merkezinden yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Bo Kaap'a varılıyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar, aralarında hiç boşluk olmayan birbirine bitişik canlı, tek katlı ve iki katlı evlerden geçiyor. Renkler birbiriyle doğrudan örtüşüyor ve güçlü kireç yeşil sınırları gök mavisi, açık pembe parlak sarıya bitişik ve pastel mor tam bir turkuazla buluşuyor. Bo Kaap ne yazıkki bu çok renkli Müslüman topluluğu yitirmek üzere. Güney Afrika'nın bu parlak renkli ve tarihsel olarak eşsiz mahallesini mutlaka görmekte fayda var.

4. Ümit Burnu Kalesi (Castle of Good Hope)

17. yüzyıldan kalma kale ve askeri müzede ülkenin tarihini görebilirsiniz. Güney Afrika’da, ayakta kalan en eski Koloni Dönemi yapısı olan kale kentin önemli müzelerine ev sahipliği yapıyor.

5. Şirket Bahçesi (Company's Garden)

Serinlemek için harika bir seçenek olan, Cape Town’ın büyük bir parkı. Hareketli bir Cape Town gününde ağaçların gölgesindeki parkta dinlenebilir, yorgunluk atarken huzurla dolabilirsiniz.

6. Bölge Müzesi (District Six Museum)

Özel bir anlama sahip olan, 6. Bölge’deki Apartheid Dönemi müzesi. Müze, siyahilere uygulanan baskıların olduğu Apartheid Döneminde, bölgeden zorla tahliye edilen 60.000 kişiye adanmış.

7. Grand Parade Meydanı (Grand Parade)

Güney Afrika’nın bu tarihi meydanı, dünya çapında bir üne sahip. Güney Afrika’nın ünlü lideri Nelson Mandela, özgürlüğüne kavuştuktan sonra halka ilk kez bu meydanda seslenmiş.

8. Parlamento (Houses of Parliement)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tarihi önemi olan parlamento binası. Ülkenin modern tarihini merak edenler, Neo-Klasik mimari özellikleriyle dikkat çeken parlamento binasını mutlaka ziyaret etmeli.

9. Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçeleri (Kirstenbosch National Botanical Garden)

Kirstenbosch, Cape Town'daki Masa Dağı'nın doğu eteklerinde şehirden 13 kilometre uzaklıkta yer alan önemli bir botanik bahçesidir. Koruma altındaki doğal alan ve botanik bahçesi, harika bir manzaraya sahip. Dünyanın en güzel botanik bahçeleri arasında anılan Kirstenbosch, yeşil alanları ve barındırdığı bitkilerle dikkat çekiyor.

Kirstenbosch, Liesbeek Nehri'nin suladığı yerli bitki ve ağaçların peyzajlı bahçelerinin yanı sıra alt yamaçlara kadar uzanan doğal ormanlardan oluşur. Dünyanın en iyi botanik bahçelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bahçe dokuz Ulusal Botanik bahçeden biridir. Güney Afrika'da bulunan 7.000'den fazla bitki türünü barındıran 528 hektarlık bahçe, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Kirstenbosch Ziyaretçi Merkezi'nde bir bilgi masası ve çeşitli perakende satış mağazaları ve bir kahve dükkanı bulunmaktadır.

10. Aslan Başı ve Sinyal Tepesi (Lion's Head and Devil's Peak)

Şehrin muhteşem manzarasını 700 metre yükseklikten izleyebileceğiniz tepe. Doğayla baş başa kalabileceğiniz bu yürüyüş yolu, Cape Town gezilerinin en unutulmaz deneyimlerinden birini sunuyor.

11. Rhodes Anıtı (Rhodes Momerial)

Ülkenin gelişimine katkıda bulunan Britanyalı politikacı Rhodes’a adanan anıt. Güney Afrika’ya yaptığı katkılarından dolayı, siyaset adamı Cecil John Rhodes’a teşekkürün bir ifadesi olarak inşa edildi.

12. Robben Adası ve Nelson Mandela Kapısı (Robben Island and Nelson Mandela Gateway)

Nelson Mandela’nın tutukluluk günlerini geçirdiği, tarihi önemi olan ada. Güney Afrika’daki özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Robben Adası'nı mutlaka görmelisiniz.

Nelson Mandela 18 yıl boyunca adadaki bir hapishanede kalmış, adadaki diğer mahkumlar ile birlikte kireç taşı ocaklarında çalışmıştır. Anakaranın 8 kilometre batısında ve Cape Town'ın 10 kilometre kuzeyinde ve yaklaşık 13 kilometrekarelik alana sahiptir. Adı Hollandaca bir kelime olan ve çevre sularda bolca bulunan "mühür"lerden gelmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda gemilerin geçiş rotasında olan ada 1846'dan 1931'e kadar cüzzamlı bir koloniye ev sahipliği yaptı. 1864 yılında adaya bir deniz feneri kuruldu. 2. Dünya Savaşı sırasında adaya bazı tahkimatlar yapıldı ve 1960'ların ortasından 1991'e kadar Robben Adası Güney Afrika'nın en yüksek güvenlikli hapishanesi olarak görev yaptı. Buradaki mahkumların çoğu Nelson Mandela gibi siyasal suçlardan hapis yatan siyahlardı. Bu mahkumların sonuncusu 1991 yılında serbest bırakıldı. Ada, 1996'ya kadar suçlulara yönelik olarak orta güvenlikli bir cezaevi olarak hizmet vermeye devam etti. 1997 yılında bir müzeye dönüştürüldü ve ulusal anıt ilan edildi ve 1999 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi.

13. Güney Afrika Ulusal Galerisi (South Africa National Gallery)

Güney Afrika’da bulunan en önemli Afrika ve Avrupa sanatı müzesi. Güney Afrika Ulusal Galerisi için kentin, hatta ülkenin en çok turist çeken müzesi demek kesinlikle abartılı olmaz.

14. İki Okyanus Akvaryumu (Two Ocians Aquarium)

Su altı yaşamını yakından görebileceğiniz, dev boyutlarda bir akvaryum. Cape Yarımadası’nın komşusu olan iki okyanusun sakinlerine ev sahipliği yapan akvaryum, adını da bu iki okyanustan almış.

15. Greenmarket Square

Cape Town’ın, mütevazı ve yerel dokusunu koruyan alışveriş bölgesi. Bir zamanlar köle pazarı olarak kullanılan alan, el sanatları ve yöresel ürünler için popüler bir alışveriş meydanı.

16. Koopmans-de Wet Müzesi

Ülkenin en eski ev müzesi, uzun ve dikkatli incelemeleri hak ediyor. Göz alıcı seramik koleksiyonu, antika mobilyaları ve sanat eseri gibi görünen gümüş eşyalarıyla hayranlık uyandırıyor.

17. Tuynhuys

Turistik açıdan da ilgi çekici olan, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı resmi ofisi. Neo-Klasik ve Barok mimari akımlarının uyumlu karışımının güzel örneklerinden olan yapı, şehrin önemli eserleri arasında.

18. Stellenbosch

Avrupa tarzı mimari akımların izlerini taşıyan yapılara ve müzelere sahip. 17. yüzyılda kurulan Stellenbosch düzenli caddeleri, müzeleri, dağ manzaraları ve doğal güzellikleriyle biliniyor.

19. Wellington

Ülkenin en eski şehirlerinden biri, doğa yürüyüşü tutkunları için de ideal. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin turizm potansiyeli yüksek kenti, ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan eserlere sahip.

20. Worcester

Ülkenin çok ziyaretçi alan, en önemli turistik kentlerinden biri. Worcester, hayranlık uyandıran doğal bitki örtüsü, yürüyüş parkurları ve müzeleriyle adından söz ettiren bir yer.

Cape Town'da ne yenir?

Braaivleis: Cape Town usulü mangal çeşidi, ülkeye özgü olan benzersiz bir tat. Kırmızı etin başrolde olduğu braaivleis, Cape Town sakinleri için aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak görülüyor.

Waterblommetjiebredie: Güney Afrika yerlilerinin mirası olarak kabul edilen ünlü yemek. Koyun eti ve nilüfer çiçeğiyle hazırlanan bu lezzetle, Güney Afrika’dan başka dünyanın hiçbir yerinde karşılaşamazsınız.

Cape Town'a nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: Cape Town Uluslararası Havalimanı’ndan (CPT) 20 km uzaklıkta bulunan kent merkezine gidebilmek için My Citi adı verilen otobüsleri kullanabilirsiniz. Trafik durumuna bağlı olarak 30 dakika gibi bir sürede şehir merkezine giden bu araçların ücreti yaklaşık olarak 3 avro. Havalimanından uzaklık: 20 km

Taksi: Cape Town Uluslararası Havalimanı’ndan kent merkezine taksiyle gitmek isterseniz, varış noktasına bağlı olarak 23-30 avro arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Kent merkezine taksiyle 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Ortalama taksi fiyatı: 23-30 avro

Cape Town'da şehiriçi ulaşım

Cape Town'da toplu taşıma sistemi oldukça verimlidir. Otobüslerden taksiye kadar şehrin her köşesini gezmeye ve keşfetmeye olanak sağlayan geniş seçenekler vardır.

Minibus Taksiler: 14-16 kişilik minibüs taksileri bolca bulunur. Ana şehir ve Cape Town tren istasyonu (üst kat), birçok banliyö ve ilçede dağılmış halde bulunabilir. Ücretler yaklaşık R5'ten başlar ve ücret aralığı belirlenen rotalara ve özel durumlarda günün saatine göre değişir.

Golden Arrow (Altın Ok) otobüsleri: Son 150 yıldır Capetonyalıları taşıyan Altın Ok, öncelikle şehrin dış bölgelerine hizmet eden 1300 güzergahı kapsayan 1000'den fazla otobüs filosuna sahip. Şehir sınırları ve banliyölerinde her yerde bulunur. Tek yönlü bir yolculuk için bilet fiyatları R10 ile R15 arasında.

MyCiti otobüs: 2010 yılında başlatılan MyCiti, Cape Town şehrinin hızlı, uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı bir ulaşım sağlama hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Mzansi'deki türünün ilk örneği olan Hızlı Tren Transit Sistemi, sahil metropolünün büyük bir bölümünü kapsayan belirlenmiş güzergahlar boyunca hizmet veriyor.

Tren: Cape Town demiryolu servisi Metrorail tarafından yürütülmektedir ve Cape Town çevresindeki uzun mesafelere seyahat etmenin en ucuz ve en pratik yolu olmasına rağmen seferlerindeki gecikmeler ve iptalleri ile ünlü. Aklınızda bulunsun.