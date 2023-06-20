Grönland

Manzaranın insanda sonsuzluk hissini uyandırdığı, hayat stresinin çok çok uzaklarda kaldığı farklı bir kaçış yolu arıyorsanız kendinize, Grönland’a doğru uzun bir seyahate çıkın. Dünyanın bu en büyük adası, gezegenin en ücra noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Buzdağları, fiyortlar ve karlı dağlarla kaplı uzakta bir dünya.

Quark ile tura çıkın: Bu tur şirketi, ada halkı iş birliğinde özel olarak oluşturulmuş. Grönland'ı karadan havadan ve denizden görmeniz sağlanıyor. Yerel ve ulusal girişimciler tarafından yaratılan tur kapsamında, şişme bir çıkarma gemisi ve çift motor helikopterler var; dolayısıyla güneydoğu fiyortların olduğu bölgede macera dolu kara aktiviteleri yapmak mümkün. 9 günlük temmuz turu, Quark filosunun en yeni gemisi Ultramarine’de yapılıyor.