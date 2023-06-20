Cesaretinizi toplayın, kemerlerinizi bağlayın ve kendinizi maceranın tam kalbine atmaya hazırlanın.
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Grönland
Manzaranın insanda sonsuzluk hissini uyandırdığı, hayat stresinin çok çok uzaklarda kaldığı farklı bir kaçış yolu arıyorsanız kendinize, Grönland’a doğru uzun bir seyahate çıkın. Dünyanın bu en büyük adası, gezegenin en ücra noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Buzdağları, fiyortlar ve karlı dağlarla kaplı uzakta bir dünya.
Quark ile tura çıkın: Bu tur şirketi, ada halkı iş birliğinde özel olarak oluşturulmuş. Grönland'ı karadan havadan ve denizden görmeniz sağlanıyor. Yerel ve ulusal girişimciler tarafından yaratılan tur kapsamında, şişme bir çıkarma gemisi ve çift motor helikopterler var; dolayısıyla güneydoğu fiyortların olduğu bölgede macera dolu kara aktiviteleri yapmak mümkün. 9 günlük temmuz turu, Quark filosunun en yeni gemisi Ultramarine’de yapılıyor.
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Harita boyunca daha yavaş ilerlemek isteyen meraklılar ise dünyanın en uzun yaz yürüyüşlerinden biri olan Kuzey Kutup Dairesi yolunu düşünebilir. Adanın batısında Kangerlussuaq ile Sisimiut arasında uzanan yola yardım almadan çıkabilirsiniz. Ancak tercihiniz profesyonel destek eşliğinde yürümek ise Monkey Mountaineering ve Snowdonia Climbing, rehberli tur seçeneklerinin başında geliyor.
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Dominik
Boylu boyunca uzanan dağlar, bu Karayip adasını, sömürgeci işgalcilerden ve aşırı gelişmeden koruyan doğal bir kalkan oluşturuyor; bu dağlar, yerli Kalinago toplulukları tarafından Waitukubuli (uzundur bedeni) olarak adlandırılıyor.
Dominik’in bu aşılmaz volkanik yapısının bloke edemediği tek şey, kasırga etkilerini günden güne daha da şiddetlendiren global iklim değişikliği. Örneğin ısınan okyanus suları Maria kasırgasını daha da güçlendirmiş, 2017 yılının eylül ayında doğrudan adaya vuran kasırga felaket olarak adlandırılan heyelanlara sebep olmuş, insan elinden çıkmış her bir yapıya kritik derecede hasar vermişti.
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Kasırga sonrasında doğa kendini yeniledi, yerel halk her şeyi yeniden inşa etti ve devlet Dominik’i dünyanın ilk iklime-dayanıklı ulusu yapmaya ant içti. Yatırım Vatandaşlığı programı kapsamında, yabancılar, 100 bin dolardan başlayan ücretler karşılığında vatandaşlık alabiliyorlar; bu yolla elde edilen bütçe, kasırga-geçirmez evler ve jeotermal enerji santrali gibi dönüştürücü projelerin fonlanmasında kullanılıyor. Macera turizmi, yeni iş alanlarının yaratılmasında ve Dominik’in en büyük doğal kaynağı olan vahşi hayatın korunmasında gerekli ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesini sağlayarak ülkedeki iklim direnci hareketinde önemli bir rol oynuyor.
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Dağların Akdeniz’le buluştuğu antik yollar: Karia Yolu, Türkiye
Yürüyüş ayakkabılarınızı giyin ve kalabalıklardan uzaklaşmaya hazırlanın. Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu, ülkenin güneybatı kıyılarında unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor. 850 kilometrelik rota boyunca el değmemiş çam ormanlarına, göz korkutan yamaçlara, ücralarda kalmış topluluklara ve antik bölgelere tanık olacak, kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde bulacaksınız. Tüm Karia Rotası gözünüzü korkutuyorsa eğer, beş bölgeden sadece birini de seçebilirsiniz: Bozburun Yarımadası, Datça Yarımadası, Gökova Körfezi, Beşparmak Dağları ya da Muğla bölgesi.
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