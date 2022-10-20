Güney Kore’de ekoturizm yapan 3 eşsiz nokta

Sadece benzersiz doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarıyla da doğa severlere farklı bir deneyim sunan Güney Kore’de dünyanın en iyi turizm köylerinden, UNESCO Doğal Dünya Mirası benzersiz gelgit düzlüklerine ekoturizm kapsamında ziyaret edilebilecek üç farklı nokta belirlendi.

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, bölge halkının ekonomik açıdan gelişimini ve sosyo-kültürel değerlerin korunmasını da destekleyen ‘ekoturizm’ son yılların öne çıkan alternatif turizm anlayışlarından biri. Güney Kore ise, ekoturizm kapsamında sahip olduğu zenginlikleriyle, ekolojik sistemi koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya yönelik sorumluluk hisseden gezginler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Güney Kore’de ziyaret edilebilecek dünyanın çeşitli otoritelerince de kabul görmüş doğal yaşam ve ekoturizm değerlerini bir araya getirdi. Doğayı korurken yaşamı yenilemek üzerine tasarlanan bu başarılı turizm destinasyonları, yarattığı olumlu ekonomik ve kültürel gelişimle komşu bölgeler için de başarılı birer model oluşturuyor.

Purple Island ve Ungok Köyü

2021 yılında BM Dünya Turizm Örgütü tarafından ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ arasınaalınan Purple Island (Mor Köy) ve Ungok Köyü, turizmi bölge halkı için kalkınma ve refah adına önemli bir itici güç haline getirmenin başarılı birer örneği.

Purple Island (Mor Ada) insan yerleşiminin 1000 yıl önceye dayandığı bir köy. 20. yüzyılın sonunda kentleşme ve sanayileşmenin bir sonucu olarak, nüfusu giderek azalmaya başlayan köyde 1980'lerde700 kişi yaşıyordu. Ana geçim kaynağı açık deniz balıkçılığı ve tarım olan köydeki nüfus, 2021 yılında 130’a kadar gerilemişti. Bölge sakinleri sosyal ve ekonomik kalkınma için turizme dayalı bir canlanma sağlamak üzere harekete geçti ve bölgeyi bir turizm cazibe merkezi haline getirmeye odaklanan çalışmalara başladı.

Masallardan fırlamış gibi turistleri kendisine hayran bırakan bu yerde ilk olarak 2015 yılında Mor Köprü inşa edildi. Böylece Banwol ve Parkji Adaları birleşmiş oldu. Ardından tüm evler çatıları da dahil olmak üzere boyanırken adanın dört bir yanına krizantemler, manolyalar ve lavantalar dikildi. Bugün adayı ziyaret ettiğinizde çiçeklerden, köprülere, evlere ve hatta köy içerisinde çalışan elektrikli servis araçlarına kadar her şeyin mora büründüğüne şahit oluyorsunuz. Purple Island'ı ziyaret eden gezginler, adayı gezmek için bisiklet kiralayabiliyor ya da adanın mor elektrikli araçlarından yararlanabiliyor. Banwol Coffee Shop'ta verilen bir kahve molasının ardından da, yaklaşık 600 yıl önce köy sakinleri tarafından ekilmiş karaağaç, yaban mersini, gümüş manolyası, kamelya, Songak sarmaşığı ve Asya yaseminlerini içeren Banwol Köyü Dang Ormanı'nda yürüyüş de keyifli etkinliklerden biri.

Mucizevi bir görsellik sunan bu köyde aynı zamanda unutulmaya yüz tutan kültürel mirasın hatırlanması da hedefleniyor. Bu kapsamda da,hızla azalan ve yaşlanan köy sakinlerinin sahip olduğu bol balık için Dangje duası, iyi bir hasat için yangınla mücadele duası gibi sayısız kültürel miras yeniden canlandırılıyor. Böylece hem köy sakinleri hem de gezginlerin keyif alabileceği bir ‘ada kültürü’ oluşturuluyor. Bu çabalarla, birkaç yıl öncesine kadar turistler tarafından nadiren gelinen bu yeri Ağustos 2020'den Temmuz 2021'e kadar tam 200.000 turist ziyaret etti.

Doğadan ve bölge kültüründen alınan ilhamla ziyaretçilerine zihinsel ve bedenen tazelenme hissi sunan Ungok Köyü ise, tarih öncesi döneme ait ‘dolmen’ adı verilen taş mezarlar içermesi sebebiyle tarihi bir değere de sahip.Köy, hüzünlü bir göç öyküsünü, sakinlerinin son yıllardaki çabalarıyla adeta bir turizm başarısına çevirdi.

1981 yılında bölgeye santral kurulması nedeniyle sular altında kalan köydeki 156 haneden 236 kişi yerleşim alanlarını terk etmişti. Ardından2000 yılında Ungok Köyü'nde bulunan 447 dolmen UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edildi. Böylelikle, onlarca yıl boyunca insanlar tarafından dokunulmadan kalan bu bölge, nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin arttığı, genişleyen ekosisteme sahip bir sulak alana dönüştü. 2011 yılında da bu sulak alan, Ramsar Sulak Alanı olarak uluslararası bir sertifika aldı. Ungok Köyü, turizmi köyün başlıca tarım işiyle ilişkilendirerek katma değer yaratıyor. Ekoturizm Programları, Tarladan Sofraya ve Cumartesi Yerel Pazarı, köyde üretilen tarım ürünleri ile bölge sakinlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak hayat geçiriliyor.

Tüm bu gelişmeler, bölgeyi kültürel gezilerin yanı sıra doğal yaşamı gözlemlemek isteyen, sürdürülebilir fayda sağlayan bir turizm anlayışına sahip gezginler için ideal bir destinasyon haline getiriyor.

Gelgit Düzlükleri (Getbol)

Biyoçeşitliliği koruyan önemli bir yaşam alanı olan Kore gelgit düzlükleri (Getbol), ​​2021'de UNESCO tarafından Doğal Dünya Mirası olarak tescillendi. Bu doğal miras alanı, Seocheon, ​​Gochang, ​​Shinan ve Boseong-Suncheon olarak dört bölgeyi içeriyor. Bu alan,47 endemik, 5 nesli tükenmekte olan deniz omurgasızı ve 118 göçmen kuş türünü de kapsayan 2.150 flora ve faunayla yüksek düzeyde biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Bu türler arasında, habitatlarında az sayıda uygun konaklama, üreme ve beslenme yeri kalan bu nedenle de küresel olarak tehdit altında olan 22 türde mevcut.

Gezginler için şehir hayatına bir mola verme imkanı sunan gelgit düzlüklerinden Suncheon, sazlıkların sonsuz manzarası ile eşsiz bir görünüme sahip. Burada bulunan Suncheon Bay Ekolojik Parkı, ahşap yolları, tekne turları, restoranları ve büyük müzesi ile adeta ekolojik bir eğlence merkezini andırıyor. Ziyaretçiler gelgit dairelerini gözlemleyebilecekleri gözlemevinin üst katında bulunan büyük dürbünler sayesinde aynı zamanda bu ekosistemdeki sayısız kuşu da izleme şansı yakalıyor.

Gochang gelgit düzlüğü, yıl boyunca bölgenin çamur, kum ya da çamur ve kum karışımı şeklinde değişmesi bakımından diğer düzlüklerden ayrılıyor. Turistler için yakındaki ilgi çekici yerler arasında Mandol Deneyim Merkezi ve Hajeon Köyü bulunuyor. Ekosisteminde kısa boyunlu istiridyeler, sörf istiridyeleri ve kum yengeçleri gibi çeşitli çamur düzlüğü organizmaları barındıran bu bölgedeki en heyecan verici ve benzersiz deneyim, şüphesiz bizzat bu organizmaların toplanmasına eşlik etmek. Gochang seyahati ziyaretçilerine bu düzlüklerde hem çeşitli organizma türleri ile tanışma hem de Kore mutfağına çeşitlilik kazandıran deniz tarağı, istiridye gibi pek çok canlıyı toplama ya dageleneksel yöntemler ile balıkçılık deneyimleri sunuyor. Bölge bu özellikleri ile her yıl Haziran ayında Gonchang Mudflat Festivali’yle turistlere ev sahipliği de yapıyor.

Doğanın sunduğu benzersiz çeşitliliğiyle görenleri hayran bırakan bu bölge, doğal yaşam meraklıları için adeta bir hazine. Gündelik yaşamın yoğun temposundan arınmak, ve kendini doğaya bırakmak isteyenler için sahip olduğu sakinliği, coğrafik güzelliği, biyolojik varlığı ve atmosferiyle Kore Gelgit Düzlüklerigezginleri ağırlamayı bekliyor.