Hayal gücünü harekete geçiren yapılar

Onları yaratıcılık ve büyük beceri gerektiren fotoğraf sanatının aksinde gördüğümüzde hayal gücümüz harekete geçer ve ruhumuzun canlandığını hissederiz. Dev mimari yapılar, sanat, doğanın haşmeti ve fotoğraf sanatı bir araya geldiğinde bazen insanları ürkütür bazen de hayranlık uyandırır. İşte insan elinden çıkma bir takım harikalıklar...