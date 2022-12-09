Hıdırnebi Yaylası sis altında

"İçerisinde otel alanlarının olduğu, mevcut dokuyu koruduğumuz ama cephelerini düzenlediğimiz, yine oradaki yaylacılığın faal halde sürdürülebileceği bir modelde çalışma yaptık. Bu planımızın onayını Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan da yaptık. Bunu şimdi biz uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz."