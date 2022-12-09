Hıdırnebi Yaylası sis altında

-
Trabzon il merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. AA'nın haberine göre yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.
-
-
Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdırnebi Yaylası, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor. Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.
-
Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.
-
"HIDIRNEBİ DOĞA HARİKASI BİR YER"
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nın 1990'lı yıllarda Karadağ turizm bölgesi içerisine alınıp turizm alanı ilan edilen bir bölge olduğunu söyledi. Hıdırnebi Yaylası'na yönelik 2019'da imar planıyla bir turizm ve planlı alan oluşturduklarını belirten Ekim, şöyle devam etti:
-
"İçerisinde otel alanlarının olduğu, mevcut dokuyu koruduğumuz ama cephelerini düzenlediğimiz, yine oradaki yaylacılığın faal halde sürdürülebileceği bir modelde çalışma yaptık. Bu planımızın onayını Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan da yaptık. Bunu şimdi biz uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz."
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!