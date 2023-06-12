HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

İnsanlar Vancouver’da ne buluyorlar?

Plajları, müzeleri, mutlu insanları ve eğlenceli mekanları ile Vancouver aynı zamanda bir turizm cenneti.
Necmiye Uçansoy

Yılda yaklaşık 10 milyon turistin gittiği Vancouver’ın yıllık ziyaretçi sayısı her yıl ortalama %10 artıyor. Peki bu insanlar Vancouver’da ne buluyorlar? İşte 19 maddede Kanada’nın en güzel şehri Vancouver’ın hikayesi…

  • 1- Mutlu insanların şehri 

    Vancouver; her yıl yayınlanan anketlere göre sık sık dünyanın en yaşanılası kentleri arasına farklı sıralardan giriyor; yaşam koşulları, sağlık, güvenlik, eğitim, altyapı ve çevre faktörlerinin değerlendirildiği bu anketlere göre Vancouver hem ziyaretçileri hem yerel halkı için mutlu bir şehir.

  • 2- Denizler ve dağlarla çevrili  

    Vancouver’a uçakla yaklaştığınızda ilk dikkatinizi çeken denizin etrafını çevirdiği bir şehir olmasıdır. Dağlar ve ormanlar sayesinde havası her zaman temiz ve okyanustan gelen meltemlerle ılıman bir iklimi var. Şehir her ne kadar bir metropol olsa da doğayla iç içe ve otobüsle dağ tırmanışına gidilebiliyor. Şehrin dağlardan manzarasında doğanın varlığını görebiliyorsunuz.

  • 3- Dünyanın mozaiği 

    Vancouver yaklaşık 150 yıllık bir şehir ve oldukça fazla göç alıyor. Çin’den, Avustralya’dan, Avrupa’dan, Hindistan’dan, ABD’den ve dünyanın hemen her yerinden gelen insanlar burada hep birlikte Vancouver’lı oluyorlar. Her gelen de ülkesine ait bir parçayı yeni şehrine taşıyor. Sonuç olarak da tüm dünya kültürlerinin ortaklaşa oluşturduğu bir insan mozaiği ortaya çıkıyor.

  • 4- Tarım ve toprak

    Kanada’nın politikalarından biri de taze meyve ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle insanların topraktan sofralarına taşınabilmesi. Balıkçılık, hayvancılık gelişmiş ve yiyeceklerin organik olması, temiz tarım yapılması çok önemli. Vancouver’ın her yerinde doğal ürün ve balık pazarları bulunuyor, her şeyi en sağlıklı ve doğal haliyle satın alabiliyorsunuz.

  • 5- Parklar 

    Kanada’nın soğuk olduğu algısı Vancouver için de geçerli ancak ülkenin tamamı kutup ikliminde değil. Hele ki Vancouver’daki plajları gördüğünüzde tüm fikriniz değişiyor. Stanley Park ise dünyanın en büyük parkı ve kenti çevreleyen dağlar ve ormanların yeşil duygusunu binaların içine taşıyor. Deniz kıyısında bisikletle gezerken Stanley Park içinde bulunan akvaryuma uğrayabilirsiniz. Van Dusen Botanik Bahçesi, Çin Bahçesi gibi çok sayıda muhteşem alanda günün yorgunluğu atılıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!

YORUMLAR

Lütfen yorum alanını boş bırakmayınız.
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'den 4 salata listede
Türkiye'den 4 salata listede
Çinko zengini 17 besin
Çinko zengini 17 besin
Yaz sebzeli kiş
Yaz sebzeli kiş
Betül Ulucak
Sömestir için İstanbul rehberi
Sömestir için İstanbul rehberi
Necmiye Uçansoy
Muhteşem sonuç veren ev yapımı çamaşır deterjanı nasıl yapılır?
Muhteşem sonuç veren ev yapımı çamaşır deterjanı nasıl yapılır?
Necmiye Uçansoy
Domates nasıl saklanır?
Domates nasıl saklanır?
Necmiye Uçansoy