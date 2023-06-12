İnsanlar Vancouver’da ne buluyorlar?

Yılda yaklaşık 10 milyon turistin gittiği Vancouver’ın yıllık ziyaretçi sayısı her yıl ortalama %10 artıyor. Peki bu insanlar Vancouver’da ne buluyorlar? İşte 19 maddede Kanada’nın en güzel şehri Vancouver’ın hikayesi…
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1- Mutlu insanların şehri
Vancouver; her yıl yayınlanan anketlere göre sık sık dünyanın en yaşanılası kentleri arasına farklı sıralardan giriyor; yaşam koşulları, sağlık, güvenlik, eğitim, altyapı ve çevre faktörlerinin değerlendirildiği bu anketlere göre Vancouver hem ziyaretçileri hem yerel halkı için mutlu bir şehir.
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2- Denizler ve dağlarla çevrili
Vancouver’a uçakla yaklaştığınızda ilk dikkatinizi çeken denizin etrafını çevirdiği bir şehir olmasıdır. Dağlar ve ormanlar sayesinde havası her zaman temiz ve okyanustan gelen meltemlerle ılıman bir iklimi var. Şehir her ne kadar bir metropol olsa da doğayla iç içe ve otobüsle dağ tırmanışına gidilebiliyor. Şehrin dağlardan manzarasında doğanın varlığını görebiliyorsunuz.
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3- Dünyanın mozaiği
Vancouver yaklaşık 150 yıllık bir şehir ve oldukça fazla göç alıyor. Çin’den, Avustralya’dan, Avrupa’dan, Hindistan’dan, ABD’den ve dünyanın hemen her yerinden gelen insanlar burada hep birlikte Vancouver’lı oluyorlar. Her gelen de ülkesine ait bir parçayı yeni şehrine taşıyor. Sonuç olarak da tüm dünya kültürlerinin ortaklaşa oluşturduğu bir insan mozaiği ortaya çıkıyor.
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4- Tarım ve toprak
Kanada’nın politikalarından biri de taze meyve ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle insanların topraktan sofralarına taşınabilmesi. Balıkçılık, hayvancılık gelişmiş ve yiyeceklerin organik olması, temiz tarım yapılması çok önemli. Vancouver’ın her yerinde doğal ürün ve balık pazarları bulunuyor, her şeyi en sağlıklı ve doğal haliyle satın alabiliyorsunuz.
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5- Parklar
Kanada’nın soğuk olduğu algısı Vancouver için de geçerli ancak ülkenin tamamı kutup ikliminde değil. Hele ki Vancouver’daki plajları gördüğünüzde tüm fikriniz değişiyor. Stanley Park ise dünyanın en büyük parkı ve kenti çevreleyen dağlar ve ormanların yeşil duygusunu binaların içine taşıyor. Deniz kıyısında bisikletle gezerken Stanley Park içinde bulunan akvaryuma uğrayabilirsiniz. Van Dusen Botanik Bahçesi, Çin Bahçesi gibi çok sayıda muhteşem alanda günün yorgunluğu atılıyor.
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6- Kutup ayılarından gri balinalara
Vancouver bir metropol ancak vahşi yaşamın komşusu. Bir feribot mesafesindeki Vancouver Adası’nda kutup ayıları yaşıyor. Okyanusun açıklarından gri balinalar, katil balina sürüleri geçiyor, gökyüzünde kartallar uçuyor. Vancouver Adası’nın batı kıyısından küçük kasaba Tofino’da sörf ve balıkçılık yapılıyor.
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7- Kayak ve kar
Dünyanın en iyi kayak merkezlerinden bazılarının bulunduğu Vancouver’ın dağları da turizm cenneti. Cypress, Grouse ve Seymour dağlarına teleferik ile çıkılıyor. Tüm günü kayak yaparak geçirebilir, akşam hava karardığında evinize dönebilirsiniz. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Whistler ve Blackcomb’un Avrupai havası sayesinde kayakçıları kendine çektiği söyleniyor. Dağlarda kayak keyfine ara verenler bir şeyler atıştırmak için kulübelerde mola veriyorlar.
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8- Bisiklet dostu
800 km’lik bisiklet yolu ile kıtanın bisiklet dostu kenti Vancouver, bir Amerika ülkesinden çok Avrupa’yı andırıyor. Günlük bisiklet turları düzenleniyor, Stanley Park’ın içinde bisiklet yolları bulunuyor. Vancouver’ın hemen her yerinde günlük bisiklet kiralama imkanı var. Ayrıca bisikletçiler için hazırlanmış rotaların haritaları de internetten indirilebiliyor.
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9- Mimari güzellik
Vancouver, yeni bir şehir olmasının avantajıyla son derece düzenli. Ayrıca geçmişin izleri de doğru bir kent politikası sayesinde korunuyor. Gökdelenlerin yanı sıra farklı kültürel izleri taşıyan mimari örnekler de kente renk katıyor.
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10- Buhar saati
Gastowm, şehrin en eski mahallesi ve onu bu denli özel yapan da bir buhar saati. Tuğla kaldırımları ve Viktorya dönemi mimarisiyle Gastown’da her 15 dakika bir Westminster Chimes şarkısını çalan bir buhar saati bulunuyor. 19. yüzyıl saatlerinden ilham alınarak 1977’de ünlü Kanadalı saat ustası Raymond Saunders tarafından yapıldı.
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11- Yaletown
Vancouver’ın modern semtlerinden Yaletown, ilginç mağazalar, restoranlar ve kafelerin yanı sıra Kütüphane Meydanı ile görülmesi gereken yerlerden. Modern Roma Kolezyum’u olarak adlandırılan meydan mimarisi ile de son derece çarpıcı. Dünyanın en yüksek teknolojili bilim müzelerinden biri olan Science World de özel bir yer.
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12- Modern sanat
Binyıldan uzun süredir var olan şehirlerin modern sanatla bütünleşmesi her zaman çarpıcı bir görüntü ortaya koyar. Çok daha yeni bir yerleşim yeri olan Vancouver’da ise modern sanatın en uçlarına kadar gitmek mümkün. Şehrin hemen her yerinde sıra dışı heykeller var. Vancouver Kongre Merkezi’nin girişinde Douglas Coupland’ın Dijital Orka heykeli de onlardan biri ve en çarpıcı olanı.
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13- Jimi Hendrix
Seatle’da doğan Jimi Hendrix’in büyük annesi Vancouver’da yaşıyordu. Her geldiğinde büyük annesine ait olan Vie’s adlı tavuk ve et restoranında çalışıyordu. Bugün restoranın bulunduğu dükkan hala hayranlarının başlıca uğrak yeri.
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14- Tren yolculuğu
Rocky Dağları’nı geçmek için yapılan tren yolları ve Vancouver’da bulunan tren taşımacılığı şirketleri için bu yolculuklar artık sadece ulaşım değil. Vancouver’ın etrafındaki doğa harikalarının içinden geçen Rocky Dağcısı güzergahı Banff, Louise Gölü, Calgary, Alberta ve Vancouver arasında manzarayı izlemek isteyen turistler için unutulmaz bir yolculuk.
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15- Plajlar
Vancouver, plaj göreceğinizi düşünmediğini bir yer olsa da denizlerle çevrili olmasının, ılıman ikliminin ve sıcak suların avantajına elbette sahip. Mutlaka görülmesi gereken plajların başında Kitsilano geliyor. Pasifik Okyanusu’nun keyfini çıkarmak için en iyi yer olarak gösteriliyor. Spanish Banks, Jericho Plajı, Sunset Plajı ve Second Plajı başta olmak üzere çok sayıda alternatifle Vancouver’ın çevresi yaz aylarında bir tatil beldesine dönüşüyor.
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16- Gece pazarları
Vancouver’da sayısız Pazar yeri kuruluyor. Sokak yemeği, çiftçi, bit pazarları sadece alışveriş için değil. Richmond gece pazarında yüzden fazla yemek standı, iki yüze yakın alışveriş tezgahı, karnaval oyunları, dinozor parkı ve aklınıza gelebilecek her türlü eğlence bulunuyor. Tersane gece pazarı, Eastside bit pazarı, Granville Adası halk pazarı gibi sayısız yerel eğlence sayesinde özellikle akşamları keyifli vakit geçiyor.
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17- Ilıman hava
Vancouver yılın her mevsiminde iklim koşulları yaşayan bir şehir. Pasifik kuzey batısında olması yağmur çok sık görülüyor. Ancak Kanada’nın geri kalanı ile karşılaştırıldığında ılıman olarak nitelendirebiliriz. Kar yağışı kışın yaşanıyor ki oldukça az görülüyor. Yaz aylarında sıcaklık 25 derece civarında seyrediyor ve güneş çok geç batıyor.
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18- Festivaller
Yaz aylarında Vancouver festivallerle hareketleniyor. Işık Kutlaması adındaki 3 günlük festival en uzunu. Ayrıca her yıl havai fişek yarışması düzenleniyor. Plajdaki Şair olarak çevirebileceğimiz Bard on the Beach festivali, Shakespeare adına düzenleniyor. Ayrıca caz festivali, sokak partileri de yaz boyunca Vancouver’ı canlandırıyor.
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19- Alışveriş
Vancouver’da alışveriş asla bitmez. Bit pazarlarında, ikinci el dükkanlarında, Robson Caddesi’ndeki marka mağazalarda ve ünlü tasarımcıların butiklerinde… İçinde 400 dükkanın bulunduğu, batı Amerika’nın en büyük alışveriş merkezi olan Burnaby ise tam alışveriş tutkunları için.
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