İnsanlar Vancouver’da ne buluyorlar?

12- Modern sanat

Binyıldan uzun süredir var olan şehirlerin modern sanatla bütünleşmesi her zaman çarpıcı bir görüntü ortaya koyar. Çok daha yeni bir yerleşim yeri olan Vancouver’da ise modern sanatın en uçlarına kadar gitmek mümkün. Şehrin hemen her yerinde sıra dışı heykeller var. Vancouver Kongre Merkezi’nin girişinde Douglas Coupland’ın Dijital Orka heykeli de onlardan biri ve en çarpıcı olanı.