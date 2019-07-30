İstanbul'daki bisiklet rotaları

Büyükada



Adalarda ya yürürsünüz, ya faytona binersiniz, ya da bisiklet sürersiniz… Ada bisiklet kullanmaya o kadar elverişli ki, kendi bisikletiniz olmasa bile, vapurdan indiğinizde hemen bisiklet kiralayabileceğiniz yerleri buluyorsunuz. İnişli çıkışlı da olsa çok yorucu olmayan parkur yaklaşık 15 kilometre.