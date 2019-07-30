İstanbul'daki bisiklet rotaları

Belgrad Ormanı
Hala İstanbul’da olduğunuza inanmayacağınız bir cennet: Belgrad Ormanı… Bisikletle dolaşmak için de uygun olan parkuru yaklaşık 20 kilometre. Yeşilin, ağaçların, kuş seslerinin arasında pedal çevirmek isteyenler için harika bir seçenek.
Fenerbahçe – Maltepe
Sadece bir kilometre paralelinizde şehrin hayhuyu devam ederken, deniz kıyısına ayrılmış yeşillik alanda keyifle bisikletinizi sürebileceğiniz bir yol burası. Ortalama 12 kilometre uzunluğunda ve deniz havası ile bisiklet keyfini beraber sürebilmek için İstanbul’daki en ideal yerlerden biri.
Ortaköy – Yeniköy
Ortalama 10 kilometre süren yol, yine mis gibi boğaz havası ile içinizi açıyor. Üstelik Yeniköy’e yaklaştıkça yeşilleşen İstanbul’un keyfini sürmek için de nefis bir bahane!
Polonezköy
Diğerlerine kıyasla biraz daha zahmetli, hazırlık gerektiren ve biraz daha yorucu bir parkur olmasına rağmen, Polonezköy ormanları İstanbul yakınlarında derin derin nefes alabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Türkiye Bisiklet Federasyonu da dağ bisikleti yarışmalarında burayı parkur olarak kullanıyor. Meraklısına!
Yenikapı – Florya
Yine deniz kıyısı, düz bir yol ve keyifli bir rota. Yakınsanız, neden olmasın?
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