MODA

Tüm sokak aralarından güneşin batışını görebileceğiniz İstanbul'un en nadide semtlerinden biri Moda. Kadıköy’ün eğlence hayatının döndüğü, son zamanlarda iyice yaygınlanlaşan ve dipdibe açılan kafelerin yoğunluğuna rağmen birbirinden farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerin hala yapılabildiği oldukça renkli ve hareketli bir semt. Tarihi dokusu, cumbalı evleri, bakkalları, mahalle kültürü, iskelesi, parkları, tramvayı ile gezmesi dolaşması zevkli, huzur veren bir mahalle. Sahili, sokakları ve parkları ile özellikle genç nüfus arasında oldukça popüler olan Moda'da gezerken her köşe başında bir sahaf ya da plakçı ile karşılaşabilir, Tellalzade Sokak'taki antikacılarda aradığınızı bulabilirsiniz. Süreyya Operası, Moda Sahnesi, Haldun Taner Sahnesi, Oyun Atölyesi gibi sahnelerde oyunlara gelebilir, çocukluğunuzun sinema salonlarında film izleyebilirsiniz. Moda'da gece hayatı da oldukça renkli. Eski ahşap evlerin yer aldığı Kadife Sokak, aynı zamanda Barlar Sokağı olarak da bilinir, paralelindeki Moda caddesi çok sayıda kaliteli eğlence mekanına ev sahipliği yapar.