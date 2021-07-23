Kamplarda çadır kuracak yer kalmadı

Çoğunluk üniversite öğrencisi ve çocuklu aileler oluyor. Birbirine yabancı olan kişiler kısa sürede güzel arkadaşlık ve dostluk kuruyorlar. Çadır tercihi edenlerin çoğunluğu fiyat uygunluğu ve doğa ile baş başa izole tatil istemeleridir" dedi. Edirne'den 2 arkadaşıyla tatile gelen Gaye Türk, "Bir otelde kalıp çok para vermek yerine o imkanı doğayla baş başa daha güzel şekilde tatil yapıyoruz. Güzel dostluklar oluyor. 3 gün burada kalıyorsak başka bir gün farklı şehirde tatil yapıyoruz" dedi.