Kartpostallık görüntüler

Kar yağışının her manada güzellik olduğunu dile getiren Gözde Kaplan da “Karın yağması her anlamda iyi. Kuraklık olmaz inşallah. İnsanların suya fazlasıyla ihtiyacı var bu dönemde. Hem yazın kuraklığın açığını kapatmak hem de yeni dönemde susuzluğu önlemesi için kışın kar yağması çok faydalı oluyor” ifadelerini kullandı.