Keyifli konaklama seçenekleri

Ağaç evlerden, sahil kıyısında romantik resortlara ve butik otellere; Kerala, maksimum düzeyde misafirperverlikle ziyaretçilerine en iyi konaklama seçeneklerini sunuyor. Sahil hattındaki en popüler oteller arasında, Bekal’daki Vivanta by Taj, Kovalam’daki Leela, Thiruvananthapuram’daki Turtle on the Beach ve Varkala’daki The Gateway Hotel yer alıyor.

Kerala’da turistler, aile yanında konaklama hizmetlerine de oldukça ilgi gösteriyor. Kerala Homestay yerli insanların yanında kalmanıza ve yerel kültürü birinci elden deneyimlemenize olanak sağlıyor. Vembanad’daki Vembanad House, Kannur’daki Ayisha Manzil, Marari sahilindeki Marari Dreamz Homestay ve Calicut’daki Hari Vihar, en iyi aile yanı barınma seçenekleri arasında yer alıyor.