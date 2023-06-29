Kırklareli sakin bir tatil için birebir

İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki kent, son yıllarda eko turizmi, mağaracılık ve sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası ve coğrafi işaretli ürünleriyle sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini çekmeye başladı.
Kırklareli'ndeki, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları da içinde barındırdığı göller, endemik bitki çeşitleri ve yaban hayatı ile görülmeye değer.
İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Demirköy ilçesindeki dökümhanesi, Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa da kentte gezilebilecek yerler arasında bulunuyor.
Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosunun bulunduğu "sakin şehir" Vize'nin tarihi yapıları da dikkati çekiyor
Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların 8 bin yıllık tarımsal faaliyetlerinin maketlerle anlatıldığı Aşağıpınar ören yeri de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Kırklareli, coğrafi işaretli kıvırcık kuzusundan elde edilen köftesi, üzümden yapılan hardaliyesi, meşe balı, peyniri, manda yoğurdu gibi ürünleriyle de ön plana çıkıyor.
TURİZM FAALİYETLERİ YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentte turizm faaliyetlerinin 12 ay devam ettiğini söyledi.
Kenti yurt içi ve yurt dışında tanıttıklarını ifade eden Şen, "Kırklareli kendine özgü bir ekosistemi, tarihi ve kültürel değerleri olan eşsiz bir şehir." dedi..
Kentin, mağara, eko turizmi, sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası ve coğrafi işaretli ürünleri ile eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Şen, tüm yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzellikleri görmeye davet etti.
Mimar Sinan'ın eserleri ile MÖ 6 binli yıllara dayanan Aşağıpınar, Traklar'ın önemli merkezlerinden Vize, deniz turizmi olarak İğneada ile Kıyıköy'ün keşfedilmeyi bekleyen eşsiz hazinelerden olduğunu anlatan Şen, şöyle devam etti:
"Kırklareli, turizmin çeşitlendiği, insanların turizme bakışının farklılaştığı, zenginleştiği bu dönemde potansiyeli ile ziyaretçileri ağırlayabilecek eşsiz güzelliklere sahip. Dupnisa Mağarası, mağaracılık turizmi açısından çok özel bir deneyim sunuyor. Longozlar sportif amaçlı turizm faaliyetleri açısından çok özel. Ayrıca ekosistemindeki çok farklı endemik tür, flora ve fauna çeşitliliğini görmek isteyen ziyaretçileri bekliyor. Bütün ziyaretçilerimizi ilimize dinlenmeye, stres atmaya ve Kırklareli'nin güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz."
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