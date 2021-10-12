Kış seyahatinizi bugünden planlayın

Türkiye'nin en önemli termal kaynaklarına sahip Afyonkarahisar'da, şifalı suyun, romatizmadan eklem hastalıklarına, deri, fıtık, safra kesesi, böbrek-idrar yolu, eklem sertlikleri, kaslar, kırıklar, mide ve bağırsaklarla ilgili rahatsızlıklar ile nörolojik durumlara kadar birçok alandaki hastalığın tedavisine destek sağladığı idda ediliyor. Buradaki tesislerin fizik tedavi merkezilerinde fizik, rehabilitasyon, hidroterapi, bel-boyun fıtığı ve kas güçlendirme egzersizleri ve kürleri de uygulanıyor. Bazı tesislerde ise güzellik ve daha sağlıklı bir yaşam için farklı bakım kürleri bulunuyor. Afyon'da termal otellerin fiyatları günlük 250 ile 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Hemen ekleyelim; 3 bin yıllık geçmişi ile ziyaretçilerin her geçen gün ilgisini çeken Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu ile gezmeyi sakın unutmayın.