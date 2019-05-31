Parklar
Kopenhag yeşile doyabileceğiniz bir şehir. Küçük bir alana kurulu olsa da, gerek göl kıyısındaki bahçe ve parklar, gerek ücretsiz gezilebilen botanik park bu pahalılık içinde şehri keyifli kılan ayrıntılar.
Osterbro bölgesindeki Citadel. Little Mermaid heykelini gördükten sonra bu bölgede keyif yapılabilir.
Opera House’a karşı
Aktiviteler
Kopenhag’da birçok sanat galerisi ve sergi alanı bulunuyor. Çoğunda da giriş ücreti yok.
En popüler olanlardan biri şu aralar The Zinker
Avrupa’nın en önemli ve büyük sergi alanlarından biri olan Kunsthal Charlottenborg. Bahçeye giriş ücretsiz, sergi alanı ise Çarşamba akşamları saat 5’ten sonra yine ücretsiz gezilebilir.
Bu şehirde spor yapmak en kolay aktivite. Cumartesi sabahı sokaklarda ve özellikle göl kıyısında karşılaşacağınız manzara bu.
Kalvebod Bølge özellikle güzel havalarda vakit geçirmesi keyifli alanlardan biri. Ben oradayken artık hafiften sonbahar başlamıştı ama şuradan yaz dönemindeki aktiviteleri görebilirsiniz.
Eski Kraliyet sarayı Christianborg kulesinden şehre bakış. Kuleye çıkış ücretsiz.
Şehrin bir diğer keyif noktalarından biri göl kıyısı. İster çimlerde ister cafelerde vakit geçirebilirsiniz.
Freetown Christiania’da çeşitli konserler ve etkinliklere ücretsiz katılabilirsiniz. Loppen, Nemoland ve Operaen buranın en bilindik mekanları. Bazı etkinlikler için cüzi bir bilet ücreti olsa da çoğu ücretsiz.
Yürüyüş Turları
Teknik olarak ücretsiz olsa da, bahşişe dayalı bu yürüyüş turlarıyla şehir hakkında genel bir izlenim edinebilirsiniz. http://www.copenhagenfreewalkingtours.dk/
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