Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Monako'yu kaleme aldı. Kuşkusuz Monako fotoğrafında bunların hepsi vardır ama yarım asırlık bir değişim süreci pek hesaba katılmaz. Örneğin, III. Rainier (Louis Henri Maxence Bertrand gerçek adı ile) 1949’da Monako Prensi unvanıyla tahta oturduğunda, Prensliğin kumarhane gelirleri yüzde 45 civarındayken, öldüğünde ve oğlu II.Albert tahta oturup işlerin başına geçtiğinde bu rakam yüzde 4’lere kadar gerilemişti. Bir çok servetin masalarda eridiği Monte Carlo kumarhanelerine şık ceket ve kravatla girme mecburiyeti de çoktan gerilerde kaldı. Hatta kimi günler personel sayısı müşterileri geçiyor. Evet, III. Rainier döneminde Monako, o bildiğimiz basmakalıp görüntülerden kendisini kısmen sıyırıp ekonomisini çeşitlendirmeyi başardı.

Harita

Monako şehir devleti 5 bölümden oluşuyor: Saray, kale, katedral ve okyanus müzesinin olduğu Monako Merkez (Monaco Ville), denizden kazanılmış olan Fontvieille (Sarayın aşağısı), Herkül Limanı’nı kuşatan La Condamine, kalabalığın genelde yoğunlaştığı Monte Carlo ve egzotik bahçenin bulunduğu Moneghetti.

MONAKO GEZİ REHBERİ

Monte Carlo ve kumarhanelerin bulunduğu meydanın en görkemli yapısı kuşkusuz Paris’teki Opera’nın da mimari olan Charles Garnier’in bi reseri olan Büyük Kumarhane. Eğer vaktiniz sınırlıysa alışveriş meraklılarını fazlasıyla memnun edecek Monte Carlo’da takılmalısınız, yok eğer her yeri görmek istiyorum diyorsanız; Font vieille, Nice’ten gelirken Monako’nun girişini ve marinanın arkasını oluşturuyor.

Monako’ya hâkim muhteşem manzarasıyla Prensliğin girişi olarak kabul edebileceğimiz noktada, içinde bir mağaranın da bulunduğu Egzotik Bahçe’de gezinin. Bileti alanlar tropik iklimlerden gelen bitki türlerini, mağara ve prehistorik dönemi kapsayan Antropoloji Müzesi’nide gezebiliyor. Otomobil meraklıları ise Prens III. Rainier’nin zamanla oluşturduğu özel koleksiyonu gezebilir. Yürüyüş için Heykeller Yolu’nun takip ederek meşhur birçok sanatçının eseri arasından geçip Prenses Grace Gül Bahçesi’ne ulaşabilirsiniz.