HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyanın en güzel 51 yeri

Uzak dağlardan renkli sıradağlara, ormanlardan şelalelerden kanyonlara, dünyanın dört bir yanından, gerçeküstü hissi veren, tabiat ananın hayran bırakan muhteşem görüntülerinden oluşan 51 yer... Seyahat listenize eklenmeyi kesinlikle hak ediyorlar. Siz önce hangisinden başlamak isterdiniz?
Necmiye Uçansoy

Büyüleyici ve büyük bir gezegende yaşıyoruz. Doğa, muhteşem görüntülerle, benzersiz ve sayısız güzelliklerle dolu. Tabiat ananın sunduğu dünyanın en güzel yerlerinden en çok hangisini görmek istediğinizi sorsak, karar vermekte zorlanacağınızdan eminiz. En güzelini seçmek hiç kolay değil. Ancak yine de manzaranın muhteşemliği üzerinden bir sıralama yapabiliriz. Sırası tartışmalı olabilir ancak kesin olan tek bir şey var: O da hepsinin görülmesi gerektiği... Dünyanın en güzel yerlerinden 2 tanesi Türkiye'den.

  • Angel Şelalesi, Venezüella 

    Venezüella’da bulunan 3,212 metrelik Angel Şelaleleri, dünyanın en yüksek şelalesi ve UNESCO koruma altındaki Canaima Milli Parkı'nda bulunuyor. Canaima, ülkenin en popüler gezi ve yürüyüş merkezlerinden biri. Angel Şelaleleri, Niagara’dan 19 kat daha yüksek. Güzel bir detay bilgi; Pixar animatörleri Angel Şelaleleri’ni Up filmindeki Cennet Şelalesi çizimleri için ilham kaynağı olarak kullandılar.

  • Antarktika 

    %99’u buzlarla kaplı ve neredeyse ıssız, kimsenin sürekli yaşamadığı kocaman bir kıta. Manzarası muhteşem, el değmemiş güzelliği mükemmel. Gerçeküstü mavi buzullar, aktif yanardağlar, Drake Geçidi'nin sert su yolları ve tek bir insan izinin olmadığı 360 derecelik kar manzarası. Daha iyisi ise imparator penguenler veya kambur balinalar ortaya çıktığında başlıyor.

  • Antilop Kanyonu, ABD 

    ABD’nin güney batısındaki Arizona eyaletinde bulunan slot kanyonun yerli dilindeki ismi Navajo, suların kayaların arasından aktığı yer anlamına geliyor. Antilop Kanyonu, tam olarak ismini taşıdığı şekilde, erozyon yoluyla oluştu. Kaya oluşumları arasındaki dar ve dalgalı boşluklardan yansıyan güneş ışığının yarattığı renklerin cazibesi ise olağanüstü.

  • Arashiyama Bambu Korusu, Japonya 

    Kyoto’nun eteklerindeki Arashiyama, sadece bir bambu korusu değil, aynı zamanda ruhani bir alan. Görünüşte sonsuz yükseklik hissi verse de asıl yapmanız gereken dinlemek. 1996’da Japonya Çevre Bakanlığı, Arashiyama’nın sesini kaydederek Ses Müzesi haline getirdi. Ağaçların gıcırtıları, hışırtılar, rüzgar ve çok daha fazla ses hep birlikte ormanı dinleme deneyimi oluşturuyorlar.

  • Atacama Çölü, Şili 

    Dünyanın en sıcak ve kuru çölüdür. Yıllar süren erozyonun geride bıraktığı kuru nehir kaynakları, girintili çıkıntılı kayalıklardan oluşur. Atacama Çölü’nün dünyanın en kurak yeri olmasının en güzel yanı dünyada yıldızları en net şekilde görebileceğiniz yer olması. Nem ve bulut olmadığı için gökyüzü her zaman çok açık. Atacama Çölü'nün en ünlü yerleri Ay Vadisi (Valle de la Luna) ve Ölüm Vadisi (Valle de la Muerte). Ay Vadisinin coğrafi yapısı aya benziyor. Ay Vadisi özellikle güneşin batışında tercih ediliyor; güneş ışıkları ortalığı kırmızının değişik tonları ile kaplıyor. Ardından gerçeküstü bir manzara ve unutulmayacak bir tecrübe yaşıyorsunuz. Ölüm Vadisi’nin yüzeyi Mars’a benzediği için aslında Valle de la Marte (Mars Vadisi) adı verilecekmiş ama bir şekilde Marte (Mars) ve Muerte (Ölüm) kelimeleri karışmış ve Ölüm Vadisi olarak kalmış. 

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