Atacama Çölü, Şili

Dünyanın en sıcak ve kuru çölüdür. Yıllar süren erozyonun geride bıraktığı kuru nehir kaynakları, girintili çıkıntılı kayalıklardan oluşur. Atacama Çölü’nün dünyanın en kurak yeri olmasının en güzel yanı dünyada yıldızları en net şekilde görebileceğiniz yer olması. Nem ve bulut olmadığı için gökyüzü her zaman çok açık. Atacama Çölü'nün en ünlü yerleri Ay Vadisi (Valle de la Luna) ve Ölüm Vadisi (Valle de la Muerte). Ay Vadisinin coğrafi yapısı aya benziyor. Ay Vadisi özellikle güneşin batışında tercih ediliyor; güneş ışıkları ortalığı kırmızının değişik tonları ile kaplıyor. Ardından gerçeküstü bir manzara ve unutulmayacak bir tecrübe yaşıyorsunuz. Ölüm Vadisi’nin yüzeyi Mars’a benzediği için aslında Valle de la Marte (Mars Vadisi) adı verilecekmiş ama bir şekilde Marte (Mars) ve Muerte (Ölüm) kelimeleri karışmış ve Ölüm Vadisi olarak kalmış.