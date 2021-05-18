Büyüleyici ve büyük bir gezegende yaşıyoruz. Doğa, muhteşem görüntülerle, benzersiz ve sayısız güzelliklerle dolu. Tabiat ananın sunduğu dünyanın en güzel yerlerinden en çok hangisini görmek istediğinizi sorsak, karar vermekte zorlanacağınızdan eminiz. En güzelini seçmek hiç kolay değil. Ancak yine de manzaranın muhteşemliği üzerinden bir sıralama yapabiliriz. Sırası tartışmalı olabilir ancak kesin olan tek bir şey var: O da hepsinin görülmesi gerektiği... Dünyanın en güzel yerlerinden 2 tanesi Türkiye'den.
Angel Şelalesi, Venezüella
Venezüella’da bulunan 3,212 metrelik Angel Şelaleleri, dünyanın en yüksek şelalesi ve UNESCO koruma altındaki Canaima Milli Parkı'nda bulunuyor. Canaima, ülkenin en popüler gezi ve yürüyüş merkezlerinden biri. Angel Şelaleleri, Niagara’dan 19 kat daha yüksek. Güzel bir detay bilgi; Pixar animatörleri Angel Şelaleleri’ni Up filmindeki Cennet Şelalesi çizimleri için ilham kaynağı olarak kullandılar.
Antarktika
%99’u buzlarla kaplı ve neredeyse ıssız, kimsenin sürekli yaşamadığı kocaman bir kıta. Manzarası muhteşem, el değmemiş güzelliği mükemmel. Gerçeküstü mavi buzullar, aktif yanardağlar, Drake Geçidi'nin sert su yolları ve tek bir insan izinin olmadığı 360 derecelik kar manzarası. Daha iyisi ise imparator penguenler veya kambur balinalar ortaya çıktığında başlıyor.
Antilop Kanyonu, ABD
ABD’nin güney batısındaki Arizona eyaletinde bulunan slot kanyonun yerli dilindeki ismi Navajo, suların kayaların arasından aktığı yer anlamına geliyor. Antilop Kanyonu, tam olarak ismini taşıdığı şekilde, erozyon yoluyla oluştu. Kaya oluşumları arasındaki dar ve dalgalı boşluklardan yansıyan güneş ışığının yarattığı renklerin cazibesi ise olağanüstü.
Arashiyama Bambu Korusu, Japonya
Kyoto’nun eteklerindeki Arashiyama, sadece bir bambu korusu değil, aynı zamanda ruhani bir alan. Görünüşte sonsuz yükseklik hissi verse de asıl yapmanız gereken dinlemek. 1996’da Japonya Çevre Bakanlığı, Arashiyama’nın sesini kaydederek Ses Müzesi haline getirdi. Ağaçların gıcırtıları, hışırtılar, rüzgar ve çok daha fazla ses hep birlikte ormanı dinleme deneyimi oluşturuyorlar.
Atacama Çölü, Şili
Dünyanın en sıcak ve kuru çölüdür. Yıllar süren erozyonun geride bıraktığı kuru nehir kaynakları, girintili çıkıntılı kayalıklardan oluşur. Atacama Çölü’nün dünyanın en kurak yeri olmasının en güzel yanı dünyada yıldızları en net şekilde görebileceğiniz yer olması. Nem ve bulut olmadığı için gökyüzü her zaman çok açık. Atacama Çölü'nün en ünlü yerleri Ay Vadisi (Valle de la Luna) ve Ölüm Vadisi (Valle de la Muerte). Ay Vadisinin coğrafi yapısı aya benziyor. Ay Vadisi özellikle güneşin batışında tercih ediliyor; güneş ışıkları ortalığı kırmızının değişik tonları ile kaplıyor. Ardından gerçeküstü bir manzara ve unutulmayacak bir tecrübe yaşıyorsunuz. Ölüm Vadisi’nin yüzeyi Mars’a benzediği için aslında Valle de la Marte (Mars Vadisi) adı verilecekmiş ama bir şekilde Marte (Mars) ve Muerte (Ölüm) kelimeleri karışmış ve Ölüm Vadisi olarak kalmış.
Baobab Bulvarı, Madagaskar
Afrika Kıtası’nın açıklarındaki bir ada ülkesi olan Madagaskar, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Adanın dev güveleri, böcek gözlü lamurları ve 100 metreye ulaşabilen Baobab ağaçlarının bulunduğu doğal bulvar başka hiçbir yerde bulunmuyor.
Azorlar, Portekiz
Lizbon sahilinden yaklaşık 1400 km açıkta bulunan Azorlar takımadaları, tek bir fotoğrafla sizi yerinizden kaldırmaya yetecek güzellikte. Yemyeşil vadiler, okyanus kenarındaki dik uçurumlar, mavi ortancalar ve şelaleler ile Azorlar keşfetmeye değer bir cennettir.
Banff Ulusal Parkı, Kanada
Kanada'nın en güzel yerlerinden biri olan Banff Ulusal Parkı, Rocky Dağları’nın Kanada koluna ev sahipliği yapar. Vahşi yaşam alanı olan park ayrıca, Louise, Moraineve buzul Minnewanka dahil olmak üzere, her biri bir öncekinden daha el değmemiş güzellikteki gölleriyle meşhurdur.
Boracay, Filipinler
Sayısız turistin akın etmesinin sonucu olarak, tüm bu insanları kendisine çeken güzelliğinin tehlikeye girmişti. Boracay adası, gün batımı şaheseri olarak daha uzun süre ve sonraki nesillere taşınabilsin diye kapatılarak rehabilite altına alındı. Bugün çok sınırlı sayda ziyaretçi bu güzelliği görme şansına sahip olabiliyor.
Boulders Plajı, Güney Afrika
Cape Town’un en güzel manzaralarından birine sahip olan Boulders Plajı, False Körfezi sahil şeridinde yer alıyor. Parlak mavi kumları ve granit kayalarının güzelliği bir kenara, yanı başınızda penguenlerle yüzmek kesinlikle eşsiz bir deneyim. Afrika penguen topluluğunun yakınındaki bu plajda manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Cabo San Lucas, Meksika
67 milli park, 8000 km’den uzun kıyı şeridi ve çöllerden karla kaplı yanardağlara kadar uzanan manzaralarıyla Meksika, aslında filmlerde gördüğümüzün çok ötesindedir. Cabo San Lucas ise Kaliforniya Körfezi'nin Pasifik Okyanusu ile buluştuğu yerde, bölgenin turkuaz sularını, deniz yaşamını ve Cabo San LucasKemeri'nigörmek için gidebileceğiniz en huzurlu yerlerden biri.
Kapadokya, Türkiye
Tüm şehirleri kayalara oyulmuş, inanılmaz bir yer olan Kapadokya’ya hala gitmediyseniz ilk bileti nereye alacağınızı biliyorsunuz. Sıcak hava balonlarının gökyüzünü kapladığı gün doğumu ve gün batımında, dünyanın en romantik ve en büyüleyici yeri haline geliyor.
Moher Kayalıkları, İrlanda
En yüksek yeri 213 metreye ulaşan bu doğa harikası, İrlanda’nın batı kıyısının vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor. 1987 yapımı ThePrincessBride filminin çekildiği bu yerin adı Moher olsa da daha bilinen ismi Delilik Kayalıkları. Galway’in güneyindeki kayalıklara çıktığınızda bu uçurumlara neden bu ismin verildiğini hemen anlayacaksınız.
Denali Ulusal Parkı, Alaska
İsmi değişmiş, yüksekliği ise tartışmalı olsa da Denali’nin aşırı düşük sıcaklıklarını göze alıp yola koyulmanız için çok geçerli nedenleri var. 6 milyon dönümlük gölleri, pürüzlü dağları ile burası bir kartpostalın içinde yaşamak gibi.
Galapagos Adaları, Ekvador
Uzun çimenlerin arasında dinozor benzeri dev kaplumbağalar ve mavi ayaklı sümsük kuşlarıyla Ekvador'un başka zamanlardan kalan bölümünü ziyaret etmeye ne dersiniz? O zaman size bir yolculuk ipucu: Gemi yolculuğu, adaları keşfetmenin kesinlikle en iyi yolu.CelebrityCruise’unXpedition'ı yalnızca 100 yolcu taşıyor ve Galápagos Ulusal Parkı'ndan doğa bilimciler tarafından gece dersleri veriliyor.
Büyük Kanyon, ABD
Dünyanın Yedi Doğa Harikası’ndan biri olarak adlandırılan Büyük Kanyon Milli Parkı, Arizona’nın simgesidir. PaintedÇölü, NavajoNation ve hatta bir ya da iki şelalenin kayalık çukurlarının manzarasını görmek için her yıl milyonlarca insan buraya akın ediyor.HorseshoeBend ve South RimTrailgüzergahlarındayürüyüş planlamayı unutmayın.
Büyük Bariyer Resifi, Avustralya
Büyük Bariyer Resifi, dünyadaki en büyük canlı varlık veuzaydan görülebiliyor. En iyi görüş noktası ise her yıl ziyarete gelenşnorkelle yüzücüler ve tüplü dalgıçlarda. İlla toprağa çıkmanız gerekiyorsa, dünyanın en güzel plajlarından biri olarak kabul edilen Whitehaven Plajı'nda yapabilirsiniz.
Faroe Adaları
Çim çatılı evleri, kayalık sahil şeridi ve bol miktarda martının yaşadığı 18 volkanik adadan oluşan bu ada ülkesini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Mulafossur Şelalesi, arka planda Gásadalur köyünün yeşil tepeleri ile Vagar Adası'nın kayalık uçurumlarının üzerinden izlenen aşağıdaki okyanus, her türlü roman için son derece uygun manzaralar.
Grönland
Buzlu, gizemli ve en doğal yerlerden biri olan Grönland, yazın güneş tatili yapmak istemeyenleri kendi küçük cennetine davet ediyor. Muhteşem fiyortları, renkli köyleri, koyun tarlalarını ve her zaman çekici gece yarısı güneşini görmek için yaz aylarını tercih edebilirsiniz.
Halong Körfezi, Vietnam
Kuzeydoğu Vietnam'da bulunan Halong Körfezi, tropikal ağaçlar ve vahşi yaşamla iç içe mavi suları ve kireçtaşı adalarının yayılmasıyla oluşan bir harikalar diyarı. Sisle örtülmüş zümrüt havzasının güzelliğini ve ilgili buralarda anlatılan antik mitleri ve hikayeleridinlemek için bir Çin hurda teknelerine binmenizi tavsiye ederiz.
Skye Adası, İskoçya
Büyülü Skye Adası’nın Outlander dizisinden biliyor olsak da peri havuzları ve dalgalanan tepeleri mutlaka gözle görülmesi gereken güzellikler. Ayrıca dünyanın en iyi restoranlarından biri de burada bulunuyor.
Baykal Gölü, Rusya
Dünyanın en eski ve en derin gölü bazı noktalarda neredeyse 2 km derinliğe ulaşır. Baykal’ın bir diğer eşsizliği ise gezegenimizin tek tatlı su foklarına da ev sahipliği yapmasıdır. Kışın, göl buza dönüşüyor ve çevreleyen sivri uçlu buz mağaralarıyla harika bir manzara yaratıyor.
Tekapo Gölü, Yeni Zelanda
Acı baklaçiçekleri Yeni Zelanda'ya özgü olmasa da Okyanusya’nın Güney Adası'nda mor, pembe ve mavi renkleri ile en canlı şekilde çiçeklerini açıyor gibi görünüyorlar. Tekapo Gölü'nde çiçekler, ülkenin en çarpıcı manzaralarından birini yaratmak için kristal berraklığındaki suyun fonunda yan yana diziliyor.
Laguna Colorada, Bolivya
Şili’deki San Pedro de Atacama’nın kuzeyine yaklaşık üç saatlik sürüş mesafesinde, And Dağları’nın gölgesindeki bu tuz gölü, aşırı sıcakta gelişen yosunların sonucu olan kan kırmızısı sularıyla biliniyor. Gölün suyla dolu olduğu aralık ile nisan ayları arasında yüzey fotoğraflar için daha yansıtıcı hale geliyor. Gölü günbatımında, rengi kızıla döndüğünde yakalayabilirseniz manzaraya doymazsınız.
Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı, Brezilya
Yeryüzündeki hiçbir yer, Brezilya'nın LençóisMaranhenses Milli Parkı'nın coğrafyasına benzemiyor. Haziran başında yağmur mevsimi bağladığında yağışlar çukurlukları suyla doldurur ve gördüğünüz manzara artık tamamen zihninizin oyunudur; ya suya boğulmuş bir çöl ya da kumlu bir göl.
Machu Picchu, Peru
Doğğa ne kadar imkansızlaştırsa da insanoğlu her zaman bir yolunu bulur. MachuPicchu'nun taş kalıntıları, 15. yüzyıl İnkauygarlığından kalma olsa dabir dağın düzleşmiş zirvesinin tepesine şehir inşa etmek yine de mümkündür. Nasıl yapıldığı hala bir sır olan Antik dünya harikası, HuaynaPicchu'nunAndean zirvelerinin bir bariyerinden yararlanıyor.
Milford Sound, Yeni Zelanda
Yeni Zelanda’nın doğal ve korunmuş Güney Adası'nın batı kıyısında nefes kesici manzaralardan biri olanMilford Sound, Yüzüklerin Efendisi filmlerini hatırlatan dağlık bir fiyort.
Fuji Dağı, Japonya
3775 metrelik Fuji Dağı ve kiraz çiçeği ağaçlarının manzarasına eşlik eden Kawaguchiko Gölü adeta yaşayan bir kartpostala benziyor. Temmuz ve ağustos aylarında hevesli yürüyüşçüler için Fuji’nin karları geçmenize izin verecek kadar erimiş olur.
Klimanjaro Dağı, Tanzanya
Herhangi bir dağ sırasının parçası olmayan bu eski bir stratovolkan, Afrika'nın en yüksek zirvesi, diğer pek çok ünlü dağdan daha çarpıcı görünüyor. 5791 metrelik zirve, her yönden geniş, düz ovalara iniyor ve Tanzanya'nın yaygın topografyasında serap gibi görünüyor. Dağın zirvesine çıkmak için teknik dağcılık becerisi gerekmediğinden tırmanış yapabilmek mümkün.
Namib Çölü, Namibya
Dünyanın en ıssız yerlerinden olsa da Namibya’nın benzersiz çölünün denizle buluşma hikayesi, sonsuz bir kum plajına benzer. Kırmızı kum tepeleri, adeta Mars’ın yüzeyine inmek gibi.
NaPali Sahili, Hawaii
Kauai, yükselen şelaleleri ve izole plajlarıyla dünyanın en muhteşem sahil şeritlerinden biri. Ancak görülmesi son derece zahmetli. Bu muhteşem manzarasıylaNaPali’yi yalnızca bir helikopterden, katamarandan veya oldukça zorlu bir yürüyüşten sonra görmeniz mümkün.
Okavango Deltası, Botsvana
Kuzey Botsvana'da 49 milyon dönümlük bir nehir deltası olan yemyeşil Okavango vahşi yaşam metropolünü andırıyor. Çitaların, zebraların, bufaloların ve gergedanların özgürce dolaştığı gerçek bir cennet gibidir. Afrika'nın kışı boyunca delta taşkınlarına neden olan yağmurlardan sonra gitmenizi tavsiye ediyoruz; savanın otları düşükken, su yollarındaki büyüme tonlarca yaban hayatı kendisine çeken bir mıknatısa benziyor.
Pamukkale, Türkiye
Beyaz cennet Pamukkale’nin katmanlı havuzları ve travertenlerini boyayan deniz suyu, benzersiz bir manzara yaratıyor. Mükemmel görüntüsünün altında yatan kireçtaşı oluşumlarının eşi bulunmuyor.
Pitonlar, St.Lucia
Karayiplerin muhteşem manzarasını oluşturan Pitonlar, aslında iki ayrı volkanik zirve. Gros Piton ve Petit Piton adındaki iki dağ, adanın en ünlü yerleri. Dağlara doğru yürüyüş yapmak ya da ikisinin arasındaki Sugar Plajı’nda denize girmek size kalmış.
Playa de Las Catedrales, İspanya
İber Yarımadası'nı kaplayan İspanya, ada cennetleri ve kumlu plajları ile ünlüdür. Galiçya kıyısındaki küçük bir kum şeridi olan ve gelgitlerle doğal taş kemerlerin yürünebilir bir "katedral" oluşturduğu Playa de Las Catedrales'in hayranı olmamak mümkün değil.
Plitvice Gölleri Milli Parkı, Hırvatistan
Plitvice Gölleri Milli Parkı’nda 16 teraslı göl, şelalelerle birbirine bağlanıyor ve mavi tonlarında oluşturuyor. Sonsuz göz kamaştırıcılıktaki bu doğa harikası Hırvatistan'ın en popüler yerlerinden.
Provence, Fransa
Sonsuzluğa uzanıyormuş gibi görünen lavanta tarlaları ile Provence, Fransa'nın en güzel ve dünyanın en muhteşem kokulu yerlerinden. Çiçeklerden elde edilen uçucu yağın şişelendiği ve sabun, losyon ve krem yapımında kullanıldığı bir sanayi bölgesine dönüşmüş olsa da menekşe manzaraları dalavantalarla yarışıyor.
Raja Ampat Adaları, Endonezya
Batı Papua'nın batı kıyısındaki yaklaşık 1.500 adadan oluşan bir zincir olan RajaAmpat doğanın yarattığı en harika yerlerden.Yeşil ormanlarla kaplı sivri uçlu lav tepeleri ve dik uçurum duvarlarından filizlenen palmiyeler derin kanyonların içine ve dışına sis sürüklerken manzara adeta tarih öncesine benziyor.
Reynisfjara, İzlanda
Ayda bir kıyı şeridi olsaydı, muhtemelen Reynisfjara'ya benzeyecekti. Güney İzlanda'daki Vik'ten arabayla 20 dakika uzaklıkta, simsiyah kum ve muhteşem şekilli bazalt sütunlar, bu sahili gerçek dışı ve hatta dünya dışı bir manzaraya çeviriyor.
Salar de Uyuni, Bolivya
Dünyanın en büyük tuz düzlüğü olan Güneybatı Bolivya'nın Salar de Uyuni vadisinde manzara tam anlamıyla gerçeküstü. Kuruduğunda, düz ve göz kamaştırıcı beyaz tuz karolarından oluşan bir tabaka meydana geliyor. Yağışlı mevsimde, sığ göl yüzeyi gökyüzünü yansıtır ve rüya gibi bir sonsuzluk yanılsaması yaratıyor.
Serengeti Milli Parkı, Tanzanya
Doğanın vahşi yaşama ev sahipliğinin başkenti, Tanzanya'nın Serengeti bölümü, Afrika macerası için idealdir. Yılda 2 bin km’lik göç yolu boyunca 1,5 milyon antilop Doğu Afrika'yı geçiyor. Büyük Göç adı verilen bu yaşam mucizesine tanık olmak için Ocak ve Mart ayları arasında gitmeyi tercih edebilirsiniz. Singita Mara Nehri Çadır Kampı’ndan ve Mwiba Lodge lüks bir safari kulübesinden hayvanları izleyebilirsiniz.
Svalbard, Norveç
Kuzey Işıkları’nı izlemek için gideceğiniz en iyi yer, Norveç kıyılarındaki kuzey takımadaları olan Svalbard olacaktır. Gökyüzü, kuzey kutup dairesi içindeki konumu nedeniyle ekimden şubata kadar tüm gün ve gece zifiri karanlıkta kalır. Svalbard, günlerini derin fiyortlar ve buz tabakaları arasında geçiren kutup ayıları ve kutup tilkileri de dahil olmak üzere vahşi yaşamıyla da tanınır.
Sokotra, Yemen
Yemen’in güney kıyısından yaklaşık 500 km açıkta bulunan Sokotra adeta uzak bir gezegenin sürrealizmini anımsatıyor. UFO’lara benzeyen ejderhanın kanı ağaçları adanın en dikkate değer özelliği.
Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
Granit sütunları, masmavi gölleri ve otlayan guanakolarladolu bozkırlarıyla Torres del Paine, tüm Güney Yarımküre'deki en etkileyici yerlerden. Yürüyüşçüler için son derece popüler ve dokuz gün içinde tüm parkı geçerek Full Circuit'e ulaşmayı deneyebilirsiniz.
Trolltunga, Norveç
Çıkıntılı kaya, Ringedalsvatnet Gölü'nün yaklaşık 700 metre yukarısına gezginleri davet eden Trolltunga’nın doğal güzelliğine hayran kalırsınız. Çevresindeki dağ alanında yürüyüşçüler ve fotoğraf çektirmeye gelen turistler, yerel halkın tepkisini çekiyor. Nedeni ise bu güzelliğin ticaret adı altında bozulması endişesi.
Ubud, Bali
Düzinelerce sessiz köye ve huzurlu kırsal manzaraya sadece birkaç dakika uzaklıktaki Ubud’da yapılacak en iyi şey, otelinizde bir motosiklet veya bisiklet kiralamak ve önceki nesillerin binlerce yıldır yaptığı gibi teraslara bakan çiftçiler tarafından canlı tutulan köylerdeki mandalina bahçelerinde ve pirinç tarlalarında kaybolmaktır.
Uluru, Avustralya
700 milyon yıllık Uluru, diğer adıyla Ayers Kayası, yukarıdan sıcak hava balonuyla görülebileceği gibi çölün karşısındaki yollardan motosikletle de izlenebilir.
Victoria Şelaleleri, Zambiya ve Zimbabve
Dünyanın en büyük şelalesinin tam 1,6 km boyunca önünde hiçbir şey durmaz! Her 60 saniyede bir şelalenin üzerine 500 milyon litre su dökülüyor. Bu muazzam şelaleyi ziyaret etmenin en doğru zamanı, yağmur mevsiminden sonra, şubat ve mayıs ayları.
Wulingyuan Manzara Alanı, Çin
Buraya manzara demek muhtemelen az kalır. Çin'in Hunan Eyaletindeki bu 160 km karelik cazibe merkezi, binlerce kumtaşı sütunuyla adeta gökdelenlerin doğanın versiyonuna benziyor. Bazıları EmpireState Binası'nın yükseknoktasından bile daha uzun.
Zakynthos, Yunanistan
Kardeş adalar Mikonos ve Santorini'den çok daha sakin olan Zakynthos, Yunan Adaları'ndaki en güzel plajlardan Navagio Plajı'na sahiptir. Kayalıklarla korunan Navagio'ya yalnızca tekneyle erişilebilir. Adının anlamı "Gemi Enkazı", karaya oturan, terk edilmiş ve bugün hala plajın beyaz kumları arasında kalan bir yük gemisinden alıyor.
Zhangye Danxia Landform, Çin
Çizgili, çok renkli dağları ile Zhangye Danxia Landform, kırmızı kumtaşı ve maden yataklarından geliyor. Çin'in Danxia Landform Jeoloji Parkı'nda 20 milyon yıldan uzun bir süredir biriken bu madenler gerçeküstü katmanlı görüntüye neden oluyor.
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