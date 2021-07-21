Nemrut Kalderası dünyaya tanıtılacak

"Nemrut Dağı ve çevresi, sadece doğal ortam unsurları ile değil, beşeri unsurlar ile de çok zengin bir alan. Buranın jeopark olması açısından çok zengin unsurlar var. Hocalarımız, jeopark olarak düşündüğümüz sadece Nemrut Volkanı'nı değil, aynı zamanda yakınındaki noktaları da jeosit olarak belirlemiş. Bunu tekrar revize edeceğiz.