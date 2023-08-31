Özbekistan'ın incisi Semerkant

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Semerkant ve Buhara'yı gezdik ve özellikle bu iki şehri çok beğendik. Tarihi dokunun korunmuş olması benim açımdan harikaydı. Burası bizim ata yurdumuz, özetle ifade edersem ata yurdumuz öz evlatlarını bekliyor" diye konuştu.