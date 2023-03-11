Pamukkale'deki travertenler, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi. Bu benzersiz yapı aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alındı. Pamukkale'de bir zamanlar var olan Hierapolis Antik Kenti'nde bir efsane haline gelen 'Cehennem Kapısı'nın sırrı çözüldü. Yüz yıllardır sırrı araştırılan 'Cehennem Kapısı'nın gizemi modern bilim ile çözüldü.
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400 BİN YIL ÖNCE OLUŞAN TRAVERTENLER
Pamukkale travertenleri, 400 bin yıl boyunca zengin minarallere sahip doğal kaynak suyunun köpürmesi sonucu geride bıraktığı kireçtaşı kayalılarının yavaş yavaş aşınması sonucu oluşmuştur.
Doğal kaynak suyu yamaçtan aşağı akarken içindeki gazlardan da arınıyor. Böylece arkasında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 160 metre yüksekliğinde parlak beyaz kalsiyum karbonat tortusu bırakıyor.
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Pamukkale travertenlerinin arkasında kalan Hierapolis Antik Kenti ise büyüleyici bir cazibe ve gizeme sahip. M.Ö. 2'inci yüzyılın sonlarına doğru Bergama'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti, M.S. 133 yılında Romalıların eline geçmiştir.
Roma yönetimi altına giren Hierapolis giderek gelişen bir kaplıca kentine dönüşmüştür. 3. yüzyıla gelindiğinde, İmparatorluğun her yerinden ziyaretçiler bu büyüleyici manzarayı seyretmek ve şifa bulmak için akın etmiştir.
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YERALTINA AÇILAN "CEHENNEM KAPISI"
Hierapolis Antik Kenti'nin sunduğu tüm bu güzelliklere rağmen, Roma döneminde uğursuz bir nedenle de biliniyordu. Roma dönemindeki rivayetlere göre yeraltına açılan bir "Cehennem Kapısı" bulunuyordu.
Yine rivayete göre "Cehennem Kapısı"ndan geçilerek girilen yeraltı dünyasında üç başlı cehennem köpeği olan Kerberos'un zehirli nefesi yerden akıyor ve tanrı olarak kabul ettiği Hades'e (Plüton) masumları kurban ediyordu.
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Bu nedenle buraya "Cehennem Kapısı" denmiş ve Plütonyum'ın yanına Apollon Tapınağı'na inşa edilmiştir. Buraya gelenler, tapınaktaki din adamlarına kendileri adına tanrılarına kurban vermeleri için ödeme yapmışlardır.
Antik Roma döneminin ünlü tarihçilerinden Yaşlı Plinius ve Yunan coğrafyacı Strabon gibi dönemin önde gelen yazarları, kurban verme ayinlerini "Tüyler ürpetici bir gösteri" olarak tanımlamıştır.
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AYİNLERDE HAYVANLAR KURBAN EDİLİYORDU
"Cehennem Kapısı" kurban ayinlerinde bir din adamı, kuzu ya da boğa gibi bir hayvanı tapınağın içine götürür ve sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi hayan gerçekten oracıkta ölüyordu, din adamı da canlı olarak dışarı çıkıyordu.
Starbon, 17 ciltlik Coğrafya ansiklopedisinin 13. cildinde, "Cehennem Kapısı"nda tanık olduğu ayin anlatılır "İçeriye serçeleri attım, hemen oracıkta son nefesini verip yere düştüler" kelimeleri yazar.
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