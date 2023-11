Romantik bir ortamda geçirilecek birkaç gün ya da birkaç saat, bir ilişkiyi yenilemenin, tazelemenin ve hayatın stresinden kurtulmanın en güzel yolu olsa gerek. Herhangi bir neden olmaksızın küçük kaçamakların hem kendinize hem de ilişkinize katacağı mutluluğun tadını çıkarabilirsiniz.

En güzeli ise bu tür kaçamakları alışkanlık haline getirmektir. Bir bahaneye de ihtiyacınız olmadığını unutmayın. Küçük sürprizler ekleyin ve baş başa biraz zaman geçirin.

Uzaklara gidebilirsiniz, bir uçağa binip bir hafta her şeyi geride bırakabilirsiniz. Ya da sadece birkaç gününüz varsa onu değerlendirebilirsiniz. Zaman sorun ise birkaç saatinizi ayırmanız da yetebilir. Yeter ki isteyin…

İşte size en romantik 9 yer önerisi, geriye kalan sadece zamanı yaratmak…

Paris

Dünyanın en romantik şehirlerinden biri Paris’tir. Dilerseniz birkaç gün dilerseniz bir ay ya da fazlası, Paris’in sizin için üretebileceği seçeneklerin sınırı yok. Yemek için, mimari için, sanat için ya da eski şehrin ağaçlarla dolu sokaklarında yürüyüp küçük kafelerde kahve molaları vermek için. Champs Elysees’te bir yürüyüş, Eyfel Kulesi üzerinden manzaraya bakmak, parklarda güneşin tadını çıkarmak, romantik bir akşam yemeği… Söz konusu romantizm olduğunda Paris’i bitirmek mümkün değil.

İstanbul Boğazı

Romantik şehirler listesinin en üst sıralarında yer alan İstanbul’un eşsiz boğazının doyumsuz keyfini yeterince çıkarabiliyor muyuz? İstanbullular için boğazın üzerinden her gün işe gidip gelme rutini, bu şehrin sunduğu romantik kaçamakları kaçırmalarına neden oluyor. Ülkenin her yerinden bir uçak mesafesindeki bu muhteşem şehrin kalabalığı içinde benzersiz bir romantizm saklı. Güneşin batışında Çengelköy’ün tepelerini, Beykoz’un sırtlarını, Kanlıca sahilini deneyin, güneş dünyanın çok az yerinde bu kadar romantik batar.

Santorini

Ege Denizi üzerinde güneşin batışını izlediğiniz bir akşamüzeri saatinde, tüm günü plajda geçirmenin verdiği tatlı yorgunluğu Yunan mutfağının hafif yemekleri ile geçirmek… Romantizm için yaratılmış Santorini Adası’nın en güzel özelliği bize çok yakın olması. Ulaşımı kolay olduğu kadar bütçesi de uygun, hem bize çok benziyor hem de yurt dışında olmanın verdiği rahatlama ve uzaklaşma hissini veriyor. Yunan adalarının en güzeli olarak gösterilen Santorini en yakın kaçamaklardan biri.

Adalar

Hem İstanbul’un içinde hem de dışında olabilir misiniz? Adalar, her biri farklı özellikleriyle insanları kendisine çeker. Büyükada’da sahilde balık yiyebilir, Burgazada’da sessizliğin ve sakinliğin tadını çıkarabilir, Heybeliada’da mehtabı izleyebilirsiniz. İstanbul’dan kaçmanın en kısa yolu olan Adalar, ilkbahardan sonbahara kadar şehrin içinde romantik tatil günleri sunuyor.

Kapadokya

Dünyanın en romantik yerleri denince ilk sıralarda Kapadokya yer alır. En uzak ülkelerden, Kapadokya’nın romantizmini görmek için her yıl binlerce turist geliyor. Bize ise bir sabah uçağı ile gidiş ve akşama uçağı ile dönüş kadar yakın. Güzel bir öğlen yemeği, Peri Bacaları’nın harikaları arasında bir yürüyüş, gün batımında balonların gökyüzünde süzülmesini seyretmek hatta o balonlardan birinin içinde olmak.

New York

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan New York’un sayısız romantik filmin mekanı olması hiç de şaşırtıcı değil. Hemen her sokağı romantik bir sinema filminin ya da eğlenceli bir dizinin başrolünde oynadı. New York binaları, sokakları, parkları, etrafındaki adaları, hemen şehrin dışındaki kırsal alanları ve çok ünlü caddeleri ile uzun bir romantik tatil planı için harika bir seçim olacaktır.

Kaş

Etrafındaki yüksek dağların arasında kaldığı için Ege ve Akdeniz’in nispeten sakin kalmayı başaran kasabası Kaş, denizinin güzelliği ile ünlü. Kalabalıktan kaçıp denizin kenarında ve hatta içinde keyifli zaman geçirmenin son noktalarından biri. Denizden bakınca dağı, dağdan bakınca denizi gördüğünüz bu muhteşem beldede teknelerle koyları gezmek, etrafın tadını çıkarmak ve unutulmaz romantik bir tatil yapmak mümkün.

Como Gölü

Sessiz, sakin, hem lüks hem mütevazı, su ile ormanın birleştiği muhteşem bir kavuşma… İtalya’daki Como Gölü, dünyanın tüm gölleri arasında en romantik yerlerden biri. Kimi iki yüzyıldan daha eski villalarda kalıp göl kenarında akşam yemeği yerken sakinliğin ve huzurun tadını çıkarabilirsiniz.

Bora Bora

Romantizm için ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Tahiti’ye ne dersiniz? Kristal renkli suları, beyaz kumlu plajları, benzersiz gökyüzü ve okyanus manzarası ile Bora Bora Adaları, romantizm dolu olağanüstü bir yer. Dünyanın en fazla balayı çiftini kendisine çekmesinin kesinlikle çok iyi nedenleri var. Bu ada, doğal romantizmini nasıl sınırsız hale getireceğini çok iyi biliyor.