Arden Kamp, tamamıyla eviniz gibi rahat edebileceğiniz, içinde duşu, tuvaleti ve yiyecek-içeceklerinizi muhafaza edeceğiniz içinde buzdolabı olan dere kenarına kurulmuş ve çadır başı 50 tl bir kamp alanıdır. Dere üzerine kurulmuş bir bent sayesinde oluşan birikintide yüzebilir, ufak bir kano ile derenin keyfini çıkarabilirsiniz. Sezonda, gitmeden önce mutlaka işletme sahibi ile iletişime geçmeniz iyi olur. Kamp alanının büyük çoğunluğunu zeytin ağaçları oluşturuyor. Dere kenarında da çınar, kayın ve çam ağaçları var. Tesise yakın yürüyüş parkurları ve birkaç tane daha kamping alanı bulunuyor. Tesiste yeme içme durumu şimdilik tamamen size ait. Pandemiden önce yemek hizmeti veren tesis şimdilerde az da olsa ikramda bulunuyor. İşletme sahibi Serdar bey ve eşi Esma hanım çok cana yakın, güler yüzlüdür. Kaz dağlarına gittiğinizde mutlaka uğrayın.