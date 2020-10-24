HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yeni yerler keşfetmeye ne dersiniz?

Hafta sonu bol bol çam kokulu oksijen alabileceğiniz, büyüleyici güzellikte manzaraları olan yeni yerler keşfetmeye ne dersiniz?
Necmiye Uçansoy

İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve doğal güzellikleriyle alternatif tatil olanakları sunan Sakarya, 28 yaylasıyla yaz kış doğa turizmi için önemli seçenekler sunuyor. Bunlardan bazıları; İnönü, Soğucak, Davlumbaz, Çiğdem, Sultanpınar, Dikmen, Pürenli ve Acelle Yaylası. 

Bol bol çam kokulu oksijen alabileceğiniz, hafta sonlarını değerlendirebileceğiniz, büyüleyici güzellikte manzaraları olan Sakarya, Düzce ve diğer yerlerde bulunan eşsiz yeni yerler keşfetmeye ne dersiniz? Özellikle kitle turizminden uzak, doğayı, kültürü, gastronomiyi, özgün değerleri, otantik yapıyı, doğa içinde izole yaşamak isteyen kamping benzeri doğa aktivitelerini tercih edenler için hazırladık listeyi. 

 

 

  • ACELLE YAYLASI - SAKARYA

    İstanbul’dan yaklaşık 200 km uzakta Sakarya'daki Acelle Yaylası'na ulaşmak 3 saat civarında sürüyor. Yayla sizi girişte düzenli, temiz ve bakımlı yayla evleri ile karşılıyor. Evleri geçtikten sonra göleti göreceksiniz. Yaylanın batısındaki bu gölet evlerden uzak olduğu için daha sakin ve kamp için uygun. Gölet etrafında çadır kurabilir keyifle vakit geçirebilirsiniz. Çevresi birçok başka yayla ile çevrili olan Acelle Yaylası‘nda 5-10 km alanda güzel yürüyüş rotaları bulabilirsiniz. 

  • Acelle Yayla Göleti Sakarya ili, Akyazı ilçesine bağlı Hanyatak mahallesine yakın 1200 mt rakımlı bir yayla göleti. Göletin doğusunda yer alan yayla evlerinin olduğu yer Acelle Yaylası olarak bilinir. Acelle Yaylasına; Sakarya Akyazı'dan sonra Beldibi mevkiinden Hanyatak mahallesine giderek ulaşabilirsiniz. Sakarya merkeze 70 km uzaklıkta olan bu göletin ufak bir keşifle gölü seyredebilecek çok güzel bir yer bulabilirsiniz. Göl etrafında irili ufaklı çeşmeler bulunur. Kamp ateşine odun bulmak için biraz ormanın derinliklerine girmeniz gerekebilir.

  • Konaklama yeri kamp tesisi vb bulunmuyor. Tuvalet var. Cafe restoran yok. İnternet var ama çok zayıf. Çeşme var ancak kesik olabiliyor, bu yüzden suyunuzu yanınızda götürün. İstediğiniz yerine kamp kurma imkanınız var. Acelle Yaylası'na giderseniz Enişte Deresine uğramadan dönmeyin. 

  • Enişte Deresi yaylanın tam ortasından geçiyor. Bu dere üzerinde halk tabiriyle “Büyük Deniz” denilen 60-70 metre uzunluğunda 3-4 metre genişliğinde, derinliği tam olarak bilinemeyen doğal yollarla kaya kütleleri arasında oluşmuş bir su birikintisi mevcut. Enişte Deresi’nin yatak genişliği düz alanlarda 8-10 metreyi, kayalık arazilerde ise yer yer 2 metreyi bulabiliyor.

  • Acelle Yaylası geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan bir bitki örtüsüne sahip. Ayrıca orman içlerinde orman gülü ve şimşirden oluşan bodur ağaçlarda var. Kanlıca, kuzugöbeği gibi yer mantarları ve ağaç mantarları bulunabiliyor. 

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