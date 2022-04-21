Kanyon, 1980’li yıllarda bir çoban tarafından keşfedilmiş. Bu olağanüstü kanyonun öyle bölümleri vardır ki, çok dar olduğu için dik duvarların arasından gökyüzünü görmek dahi çok zordur. Dipteki berrak su yazın bile buz gibi olur ve serinlemek için size fırsatlar sunar. Yol bazen sizi kanyon suları üzerine inşa edilen ahşap asma platformlara götürür.