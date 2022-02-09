Sevgilinizin burcuna göre seyahat rehberi

Cevabınız “Evet” ise planınızı yapmadan önce Astrolog Duygu Demir’in hazırladığı burçlara göre seyahat rehberine göz atın. Sevgililer Günü için en güzel sürprizlerden biri şüphesiz birlikte seyahat etmek... Yeni yerler keşfetmek, uzun süredir hayalini kurduğunuz rotaya doğru yola çıkmak, farklı kültürler tanımak yanınızda sevdiğiniz kişi olunca çok daha güzel oluyor. Peki, bu seyahat tam da sevgilinizin keyif alacağı özellikte olsa ikinizi de daha fazla mutlu etmez mi? İşte sevgilinizin burcuna göre seyahat rotası seçme rehberi...
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Koç Burcu
Koç burcu kadınları genç ruhlu, idealist ve tutkulu olur. Böyle bir kadını şaşırtmak ve ona keyifli bir deneyim yaşatmak için yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz Karadeniz’e örneğin Çamlıhemşin’e gidebilir, hava uygunsa burada zipline yapabilirsiniz. Koç erkeği ise macera tutkunudur. Rotanızı şimdilerde karla kaplı Kapadokya’ya çevirebilir, böyle bir havada balona binerek adrenalin dolu bir macera yaşayabilirsiniz.
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Boğa Burcu
Boğa kadınları konfor, huzur ve sakinlikten hoşlanır. Bu nedenle 14 Şubat için plan yaparken onu Abant’taki manzaralı otellere ya da Sapanca’da konumlanmış wellness tesislerine götürerek çok mutlu edebilirsiniz. Boğa burcu erkeğinin kalbine giden yol midesinden geçer. İşte bu nedenle 14 Şubat’ta rotanızı Adana’ya, Diyarbakır’a ya da Gaziantep’e çevirerek erkek arkadaşınızla eşsiz yemekler tadabileceğiniz bir gastronomi turu planlayabilirsiniz.
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İkizler Burcu
Bu burcun kadınları yeni kişilerle tanışmayı, sosyal medyayı aktif olarak kullanarak daha çok kişiye ulaşmayı sever. İşte tam da bu nedenle İkizler burcu kız arkadaşınız için yeni kişilerle tanışabileceği ve güzel manzaralar yakalayabileceği bir plan yapabilirsiniz. Kırklareli, Lüleburgaz veya Tekirdağ bölgesinde bir bağ evi kiralayarak ona güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. İkizler burcu erkekleri popüler yerler yerine henüz keşfedilmemişin peşindedir. Bu nedenle onu şaşırtıp Narköy'deki ekolojik tatil yerlerinden birini ziyaret edebilirsiniz.
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Yengeç Burcu
Yengeç kadınları suyu ve denizi çok sever. Onun için Datça, Kaş ya da Bodrum gibi deniz kenarındaki rotalardan birini seçip, kış mevsiminde burada bambaşka bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yengeç erkekleri ise ev konforuna düşkündür. Onun için seyahat planı yaparken Alanya, Kaş gibi bölgelerde ev konforunu aratmayan rahatlıktaki, sakin otellerden birini seçebilirsiniz. Yengeç burcu sevgilinizle eşsiz bir deneyim için tek ihtiyacınız Antalya’ya bir uçak bileti…
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Aslan Burcu
Kız arkadaşınız aslan burcuysa 14 Şubat’ta ona kendisini şımartabileceği bir spa tatili önerebilirsiniz. Özgüvenleriyle öne çıkan Aslan burcu erkekleri ise her detayın düşünüldüğü konforlu bir tesisi tercih eder. İşte tam da bu yüzden Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki lüks oteller, iyi bir seçenek olabilir.
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