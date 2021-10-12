Eşsiz kış manzaralarının içinde olmak ya da kış günü yazı yaşamak istiyorsanız şimdiden yurt içi seyahatinizi planlayın. Aralıkta deniz ve kumun tadını çıkarabilirsiniz. Kasım'da mistik atmosferiyle sizi sarıp sarmalayacak yerleri tercih edebilirsiniz. Gerçek anlamda kış yaşayabileceğiniz yerlere gidebilirsiniz. Kaplıcaları, kayak yapmayı, antik kentleri tercih edebilirsiniz.
Hayallerinizi yüksek tutun. Türk Hava Yolları ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. Ayrıca salgından dolayı plan yapmakta zorlanan yolcular için "esnek seyahat" seçeneği sunan THY, 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasında yapılan biletlemeler için sınırsız değişiklik imkanı veriyor.
İşte size kış tatili için fırsat
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EĞİRDİR, ISPARTA
En yakın havalimanı Keçiborlu ilçe sınırlarındaki Süleyman Demirel Havalimanıdır. THY ile İstanbul biletleri 240 lira.
Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir halkı tarafından Atatürk’e verilen Can adası, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, Türkiye’nin en önde gelen Kemik Hastalıkları Hastanesi, elması ve sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçe. Eğirdir kentinin Lidya’nın son hükümdarı Kroisos (M.Ö.560-547) tarafından kurulduğu ve ilk adının da “Krozos” olduğu sanılıyor. Romalılar döneminde ilçe Prostanna diye anılmıştır. Selçuklular, sayfiye yeri olarak kullandıkları Eğridir’e doğal güzelliklerinden dolayı Cennetâbad ismini vermişlerdi. 1423’te Eğirdir Osmanlı topraklarına katıldı. Isparta-Konya-Adana devlet yolu üzerindeki Eğirdir ilçesine yurdun her yerinden kolayca ulaşılır. İzmir-Aydın Demiryolunun bir uzantısı olan Isparta Demiryolu Eğirdir’e kadar uzanır. Tarifeye bağlı olarak Pamukkale Ekspresi, Göller Ekspresi, Posta Treni, Mototren çalışır.
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Eğirdir denince ilk akla gelenler; Eğirdir Gölü, elmanın farklı yemeklerde kullanıldığı bir mutfak, Kovada Gölü Mili Parkı, Yeşil Ada, Prostanna Antik Kenti, Altınkum Plajı, Rüyapark, Eğirdir Kalesi, Eğirdir Kervansarayı, Canada, Bedre koyu. Gitmişken Isparta'nın nefis fırın kebabından mutlaka tatmalısınız. Fırın kebabını en iyi yapan yerler Kebapçı Kadir, Ferah Kebap, Hacıbenli Kebap'dır. Ayrıca muhteşem manzarası ile Gökçay'daki Kervansaray Lokantası iştahınızı daha da kabartacaktır. Nefis Isparta yemeklerini için Gülsofrası, Büyük Isparta Oteli ve Basmacıoğlu Oteli de gidebileceğiniz yerler arasındadır. Eğirdir Gölünün doyumsuz manzarası karşısında, levrek, sazan veya alabalığı deneyebilirsiniz. Eğirdir'e gittiğinizde mutlaka sazan dolması yemelisiniz. Yemeğin üstüne Yalvaç Güllacını, Isparta Kabak Tatlısını veya İlimiz helvasını yemeden ayrılmayın.
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HATAY
İstanbul'dan hoşgörü kenti Hatay'a THY ile gitmek kişi başı 320 lira. Merkeze 25 km uzaklıkta yer alan Hatay Havalimanı’ndan merkeze gitmek için HAVAŞ servislerini kullanabilirsiniz.
Midesine düşkünler için listeye Hatay’ı ekliyoruz. Enfes kebaplar, tatlılar, birbirinden ilginç mezeleri yerken mideniz bayram edecek. Oruk, köfte, öcce, şıhıl mahşi, tepsi oruğu, aşur, içli köfte, kabak borani, balıkçıl pilavı, tepsi kebabı, lepeç, keşşir pilavı, kıbbıl nane, baharatlar, zahter, zeytin, zeytinyağı, biber çeşitleri... Hepsi birbirinden nefis ve lezzetli Hatay yemekleri. Hatay, ziyaretçilerini lezzet keşfine çıkarıyor. Gitmişken St. Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Camisi, Vakıflı Köyü, Arkeoloji Müzesi, Harbiye ve Arsuz’u görmeden dönmeyin. Farklı din, mezhep ve etnik kültürden insanların bir arada asırlardır barış, hoşgörü, kardeşlik ve uyum içerisinde yaşadığı Hatay'ın simgelerinden Uzun Çarşı da görülmeye değer.
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AFYON KÜTAHYA KAPLICALAR
Afyon'a gitmek için en yakın havalimanı Kütahya Zafer Havalimanı. Afyon il merkezine yaklaşık 55 km uzaklıkta. Havalimanı'nda bulunan servisler ile Afyon merkez yaklaşık 50 dakika sürüyor. THY ile uçak bileti 174 lira.
Hem rahatsızlıklarınızı tedavi etmek hem de huzurlu bir tatil için soğuyan havalarda sıcak bir mola verme fikri de kulağa hoş geliyor değil mi? Türkiye’nin en iyi kaplıca otelleri Afyon-Kütahya dolaylarında. Kendinizi şımartacak bir kaplıca tatili yapabilirsiniz. Tedavi amaçlı kullanılan ve ciddi turizm potansiyeli sunması nedeniyle, eskiden hamamlarda veya kaplıcalarda yürütülen bu hizmet, artık birçok imkanın sunulduğu ''komplekslere'' dönüşen termal tesislerde veriliyor. Yarım ve tam pansiyon seçeneklerinin bulunduğu tesislerde, uzman doktorlar ve fizyoterapistler de 7 gün 24 saat görev yapıyor.
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Türkiye'nin en önemli termal kaynaklarına sahip Afyonkarahisar'da, şifalı suyun, romatizmadan eklem hastalıklarına, deri, fıtık, safra kesesi, böbrek-idrar yolu, eklem sertlikleri, kaslar, kırıklar, mide ve bağırsaklarla ilgili rahatsızlıklar ile nörolojik durumlara kadar birçok alandaki hastalığın tedavisine destek sağladığı idda ediliyor. Buradaki tesislerin fizik tedavi merkezilerinde fizik, rehabilitasyon, hidroterapi, bel-boyun fıtığı ve kas güçlendirme egzersizleri ve kürleri de uygulanıyor. Bazı tesislerde ise güzellik ve daha sağlıklı bir yaşam için farklı bakım kürleri bulunuyor. Afyon'da termal otellerin fiyatları günlük 250 ile 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor.
Hemen ekleyelim; 3 bin yıllık geçmişi ile ziyaretçilerin her geçen gün ilgisini çeken Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu ile gezmeyi sakın unutmayın.
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