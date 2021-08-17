Ziyaretçilerden Kadriye Kıran ise ecdadın yaptığı eserlere şahitlik ettikleri için gururlandıklarını belirterek, "Ancak eşimin söylediklerine ben bir ekleme yapmak istiyorum. Sivas'ın yemekleri de çok güzel, hepsi ayrı bir lezzet. İnsanlarını da zaten söylemeye gerek yok hepsi de sıcak kanlı. Herkesin muhakkak gelip görmesini isteriz. Muhteşem bir yer" diye konuştu.