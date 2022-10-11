Sonbahar için bütçe dostu rotalar

Enuygun.com web sitesinin yaptığı listede fotoğraf tutkunlarından macera tutkunlarına kadar hemen hemen herkesin ilgisini çekecek lokasyonlar bulunuyor.

Yedigöller

İstanbul'a 300 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, sonbaharın güzelliklerinin görülebileceği en özel lokasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bir milli park olan ve içerisinde 7 adet göl bulunan Yedigöller; kamp, trekking, yürüyüş, bisiklet aktiviteleri için oldukça ideal durumda bulunuyor. Ayrıca, milli park içerisinde piknik yapmak da mümkün oluyor. Uygun fiyatlı bir sonbahar tatili için Yedigöller'de kamp yapılabiliyor ya da Yedigöller ve çevresinde gecelik 700 TL'den başlayan fiyatlarla bungalov otellerde konaklama tercih edilebiliyor.

Abant

Bolu'nun en güzel yerlerinden Abant, kışın olduğu kadar sonbaharda da pek çok imkan sunuyor. Özellikle uygun fiyatlı günübirlik gezi imkanlarıyla da ön plana çıkan Abant, 650 TL'den başlayan gecelik konaklama fiyatlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir hafta sonu tatili vadediyor. Abant'ta göl çevresi yürüyüşleri, bisiklet turları ve sandal gezintileri yapılabiliyor. Abant otelleri ayrıca geniş konaklama imkanlarına da sahip bulunuyor.

Yenice ormanları

Karabük'e araç ile 30-35 dakika uzaklıkta olan Yenice ormanları, yürüyüş meraklıları için ideal bir ortam olarak öne çıkıyor. Profesyonel ya da amatör yürüyüşçüler için uygun pek çok parkura sahip olan Yenice ormanları, birkaç saatlik rotalardan bir haftayı bulabilen yürüyüş rotalarına kadar farklı parkurlar içeriyor. Bir haftalık yürüyüş parkurlarını tercih etmeyi düşünen kişiler, kamp kurarak uygun fiyata bir sonbahar tatili yapabiliyor veya gecelik fiyatı 322 TL'den başlayan Karabük'teki pansiyonlarda konaklayabiliyor. Yenice ormanlarında özellikle Eğirova Göleti, Şeker Kanyonu ve Sorgun Yaylaları da mutlaka görülmesi gereken yer olarak ön plana çıkıyor.

Kazdağları

Sonbahar aylarında keşfedilmesi gereken bir diğer önemli lokasyon ise Kazdağları. Aslında yılın her döneminde ziyaret edilebilecek Kazdağları, gecelik 644 TL'den başlayan uygun fiyatlı seçenekler içeren bir rota oluşuyla da öne çıkıyor. Kazdağları'na Edremit Havalimanı'ndan araç kiralama seçeneğini değerlendirerek kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Mitolojik hikayeleri, yemyeşil doğası, tarihi ve doğal güzellikleri ile neredeyse bir seyahatten çok daha farklı bir deneyim vadeden Kazdağları'nda Adatepe ve Yeşilyurt köyleri, Zeus Altarı, Hasanboğuldu Göleti ve Sütüven Şelalesi mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Longoz ormanları

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı bir sahil beldesi olan İğneada'yı ziyaret etmek için ilkbahar ve sonbahar ayları oldukça ideal oluyor. İğneada'da bulunan Longoz ormanları beldenin eşsiz değerlerinden biri olurken, Türkiye'nin en büyük longoz (subasar) ormanı olma özelliğine sahip bu alanı sonbaharda ziyaret etmek başka bir deneyim kazandırıyor. Kırklareli ve çevresinde geceliği 429 TL'den başlayan fiyatlarla uygun bir sonbahar tatili yapabilmek mümkün oluyor. Ayrıca tatilciler, Mert Gölü'nden kano kiralayarak longoz ormanlarının belirli bir kısmını görme şansı da yakalıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer alan meşhur Eğirdir Gölü, özellikle doğa fotoğrafçıları tarafından çok beğenilen bir destinasyon olarak biliniyor. Çeşitli kuş türü ve yabani hayvan için önemli bir yaşam alanı olan Eğirdir Gölü, manzarası ve göl üzerindeki "Can Ada" ve "Yeşil Ada" ismindeki sevimli adacıkları ile sonbahar aylarında seyahat tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. Üstelik göl çevresinde gecelik fiyatı 1.000 TL'den başlayan butik otel ya da pansiyon gibi konforlu konaklama seçenekleri bulunuyor.

Amasra

Bartın'a bağlı bir sahil ilçesi olan Amasra, her mevsim ziyaret edilebilecek şehirler arasında yer alıyor. Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı ve Tavşan Adası manzaralı Ağlayan Ağaç, bu seyahatte mutlaka gezilmesi gereken keşif duraklarının başında geliyor. Daha fazla doğal güzellik için ise ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alan Güzelcehisar Lav Sütunları, görülmeye değer rotalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Amasra'da 321 TL’den başlayan gecelik konaklama fiyatları bu bölgeyi bütçe dostu bir sonbahar destinasyonu haline getiriyor.

Sığacık

Seferihisar'da yer alan Sığacık, küçük bir yarımada üzerinde kurulu bir destinasyon. İzmir'de en çok ziyaret edilen lokasyonlardan biri olan Sığacık, doğu tarafında limanı, batı tarafında plajları ile tam bir sahil kasabası olarak ön plana çıkıyor. Sığacık'ta 1522 yılında inşa edilen Teos Antik Kenti ve Sığacık Kalesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sığacık çarşısından da taze ürünler alınıp ekmek dolması, armola peyniri, mandalina tatlısı gibi lezzetler denenebiliyor. 1 gecelik konaklama fiyatı 1.300 TL'den başlayan pansiyonlar, Sığacık'taki en popüler konaklama birimleri olarak biliyor.