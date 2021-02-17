Şubat için güzel seçenek: Butik Kars-Erzurum Turu

Şubat ayı boyunca tekrarlanacak olan 3 günlük tura katılan misafirler, bölgedeki en nadide eserlerden biri olan 800 yıllık, 60.000 kişi kapasiteli Erzurum Ulu Cami, 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yapılmış olan Çifte Minareli Medrese, İpek Yolu’nun en önemli geçişlerinden birisi olan 700 yıllık Çoban Dede Köprüsü gibi tarihi yapıları da gezme ve görme fırsatı bulacaklar.

Ayrıca, ülkemizin yüksek rakımda bulunan tatlı su göllerinin en etkileyicilerinden birisi olan ve kış mevsiminde tamamıyla buz tutan Çıldır Gölü’nde kızakla gezerek bu beyaz güzelliğin büyüleyici ortamını butik tatil ile deneyimleyebilecekler.

Turun Kars bölümünde ise Klasik Ortodoks mimarisine sahip olan Havariler Kilisesi, Kümbet Cami, 12. yy.’dan kalma Kars Kalesi ziyaretleri yer alacak. Osmanlılar döneminde yenileme geçirmiş olan kale, Kars manzarasını fotoğraflamak için de olağanüstü bir nokta. 19. yy.'da Ruslar tarafından kilise olarak yaptırılan ve Kars'ın kurtuluşundan sonra camiye çevrilmiş olan Fethiye Cami, Kars’a 50 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilen Ani Antik Kenti de tur kapsamında ziyaret edilecek tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Turun son gününde Ermeni Ortodoks Mimarisi’nin ve Beylikler Dönemi Selçuklu Mimarisi’nin temellerinin bulunduğu en önemli antik alanlardan birisi olan Ani Antik Kenti’nde rehber eşliğinde yürüyerek gerçekleştirecek gezide, Surlar ve Aslanlı Kapı, Menuçehr Cami, Aziz Gregor Kilisesi, Surp Kirkor Kilisesi, Keçel Kilise, Büyük Katedral ziyaret edilecek diğer mekanlar arasında bulunuyor.

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