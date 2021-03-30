Sürdürülebilir bir tatil için 10 öneri

İnsanoğlunun içinde hep yeni yerler keşfetme arzusu yatar. Her ne kadar evlerimiz bizlerin kalelerimiz olsa da görmek, gezmek, sınırları aşmak ve yeniliklerle tanışmak güdüsüne engel olamayız. Yabancı ülkeler, uzak diyarlar, farklı diller ve kültürlerle tanışmak insanın doğasında vardır. Hatta öyle ki tarihimizin ve gelişerek bir dünya yaratmamızın altında bu güdü yatar; göçler ve yolculuklar.

İşte bu genlerimizden gelen yolculuk duygusu, seyahat planları yapmaya başlamamızın nedenlerinden biridir. Birikmiş yıllık izinlerinizi toplayıp uzaklaşarak yeni kültürlerin arasında vakit geçirmeyi hayal ediyorsanız, bu çok dikkatli bir planlama gerektirir.

1- Gideceğiniz yeri dikkatli seçin

Tatilin en önemli kararı gideceğiniz yeri seçmektir. Verimli ve güzel bir tatil için anahtar, kalabalıktan uzak durmaktır. Tüm dünyanın gözdesi olan, turistik hale gelmiş, kalabalık, cazibe merkezi yerlerden kaçının. Büyük tatil köyleri, gemi seyahatleri, plaj otelleri gibi insanı mekana sıkıştıran merkezlerde kalmayın. Sakin ve doğayla bütünleşebileceğiniz, keşfedebileceğiniz, yerel insanlarla iletişim kurabileceğiniz noktalar belirleyin. Yolculuğun süresinin kısa olmasına özen gösterin. Tek bir uçakla gidebileceğiniz ya da uzun araba sürmeye gerek kalmayan kısa mesafeleri tercih edin.

2- Kalacak yerleri araştırın

Büyük tatil köyleri yerine küçük butik otelleri deneyin. Araştırın ve buralarla ilgili önceden yazılmış yorumları okuyun. Yerel halkın çalıştırdığı, yemeklerde bahçe sebzelerinin kullanıldığı otellerin listesini çıkarın. Ayrıca ev kiralama, kamp ve bungalov gibi seçenekleri de değerlendirin.

3- Tek bir yerde kalın

Uzun süreyi tek bir çevrenin içinde geçiren insanlar, tatillerinde mümkün olduğunca çok yeri gezmenin hayallerini kurarlar. Tüm Akdeniz’i, Ege kıyılarını, Karadeniz turunu veya Avrupa’nın 3-5 ülkesini bir araya getiren tatil planları aslında sadece yorucudur. Oysa tatilin anlamı sakinleşmek, şehrin yüksek tansiyonundan uzaklaşmak ve dinginliktir. Oradan oraya koşuşturduğumuz normal hayatımızı tatile taşımaktan öteye gitmeyecektir.

4- Yerel davranın

Anadolu’nun her yeri birbirine benziyor olsa burası tam kültürler zenginliğidir. Doğu ve batıda farklı anlayışlar, tatlar, kokular ve tarih vardır. Gittiğiniz yerde nasıl vakit geçirebileceğinize dair insanlardan öneriler isteyin. Vaktinizi onlar gibi geçirmeye ve kültürü tanımaya çalışın. Bakkaldan alışveriş yapın, kahvede oturun, insanlarla sohbet edin.

5- Yerel yiyin

Anadolu’nun da Avrupa’nın da her yeri birbirinden farklı yemek kültürleri taşır. Ancak turizm işin içine girdiğinde hepsi birbirine benzemeye başlar. Yerel tatları, yemekleri, restoranları tercih edin. Küçük lokantaları bulun ve değişik, daha önce denemediğiniz yemekler söyleyin. Kahvaltıyı ve akşam yemeğini farklı yerlerde yiyin. Günlük yiyecekleri tercih edin.

6- Termosunuzu unutmayın

Tatil çantanızın içine bir termos, bir su matarası, birkaç bez poşet ve kilitli saklama kabı koymayı ihmal etmeyin. Gittiğiniz yerde her zaman her şeyi anında bulamayabilirsiniz, ya da bazı yeni şeyler keşfedebilirsiniz, örneğin el değmemiş bir kaynak suyu ya da bahçede dalında domatesler. Ayrıca yürüyüşlere çıkarken küçük sandviçler hazırlamak için de hazırlıklı olun.

7- Gitmeden suyu araştırın

Özellikle yurtdışı tatilleri planlarken en sık yapılan hata suyu göz ardı etmektir. Örneğin Hindistan’da temiz su bulmak çok zordur ancak bazı oteller müşterilerine temiz su tedarik edebilmektedir. Ülkeler arasındaki seyahatlerin mutlaka araştırılması gereken başlığı sudur çünkü bilgisiz olmanın sonucu kirli su nedeniyle hastalanıp tatili yerel bir hastanede geçirmek olabilir.

8- Hediyelik eşyaların cazibesine kapılmayın

Hemen her yerin kendine ait turistik hediyelik eşyaları vardır ve tatildeyken insanlar bu güzel zamanları hatırlatmak ya da arkadaşlarına götürmek için çok sayıda gereksiz eşyaya ciddi paralar öderler. İşlemeli bir havlu yerine yerel zeytinyağı ya da sabunu, buzdolabı magneti yerine evde sürekli kullanabileceğiniz bir seramik eşyayı tercih edin. Gittiğiniz her yerde yöreye özgü baharatlar, turşu ve reçeller olduğunu unutmayın.

9- Bavulunuzu toplarken aklınızı kullanın

İhtiyacınız olmayan bir dolu eşyayı doldurduğunuz ağır ve büyük bavulunuzu 3 kat yukarıya merdivenlerden taşımak zorunda kalırsanız ne yapacaksınız? Seyahat boy çantaları tercih edin, koca şişe şampuana değil sadece tatil süresince kullanacağınız kadarına ihtiyacınız olacak. Bavulu doldurmadan önce götürmeyi düşündüğünüz eşyalarınızı çıkartın ve bavula koyarken bir kez daha düşünün. Herkes tatilde kitap okumayı planlar ama 4 kitap biraz fazla olacaktır.

10- Çevrenize danışın

Hemen herkesin bir tatil mekanına ya da yöreye, ülkeye seyahat etmiş tanıdıkları olabilir. İnternet yorumlarının ötesine geçin ve planladığınız yere daha önce seyahat etmiş insanları bulun, deneyimlerini sorun. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini en iyi onlar söyleyeceklerdir