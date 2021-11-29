Takoran vadisine yoğun ilgi

Zengin bitki örtüsü, eşsiz kanyonları, doğal mağaraları, kaya mezarlıkları ile doğaseverlerin uğrak haline gelen Takoran vadisi, Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Vadiyi daha fazla tanıtmak, her mevsimde bölgenin turizme elverişli olduğunu göstermek amacıyla Fırat Gezginler Kulübü tarafından, aralarında Diyarbakır’dan sporcularında bulunduğu 80 kişilik grup, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru yürüyerek, eşsiz manzaraları seyretme şansı yakaladı. Fırat nehrini kuş bakışı görme fırsata yakalayan sporcular, bölgeye hayran kaldı.