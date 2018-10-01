"Talas, özellikle Erciyes Üniversitesi'nin kurulmasının ardından üniversite gençliğinin en çok rağbet ettiği ilçe konumuna geldi. Burada hem yurt hem de rezidanslar dolayısıyla birçok ilden 50 bin öğrenci kalıyor. Sadece bu değil. Organize sanayi, küçük sanayi ve sanayi sitesi olmadığı için hava kirliliği burada yok."