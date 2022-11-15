Tanınmamış seyahat destinasyonları

Yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler tanımak ve yollarda olmakla kıyaslayabilecek başka hiçbir şey yoktur. Ancak ne zaman seyahat etsek herkesin bildiği ve gittiği, haberlerde "mutlaka görülmesi gereken yerler" listesinden seçim yaparız. İnsanlar tatil planlarken riske girmek yerine genellikle herkesin bildiği yerlere seyahat etmeyi tercih eder. Bu iyi bilinen yerlerin turistlere sunacağı çok şey var elbette ama sadece en ünlü şehirlere odaklanarak çok şey kaçırıyoruz. Herkes böyle düşündüğü için doğal olarak bu tür yerler ziyaretçi akınına uğrar ve bu sefer de kalabalık insanları hayal kırıklığına uğratır. Kalabalıklar kesinlikle eğlenceli değildir, üstelik tatildeyken.

Bundan kaçınmak için, bir sonraki tatilinizde her yerde aynı haberlerle karşınıza çıkan şehirleri değil, az kişinin ziyaret ettiği veya pek kimsenin hakkında konuşmadığı, pek değeri bilinmeyen bir yer seçmeye çalışın. Bu pek bilinmeyen yer bir orman ya da bir dağın zirvesine yolculuk olmak zorunda değil. Tanınmış seyahat destinasyonları arasında olmayan bir şehri seçin ve onun kaşifi olun.

Herhangi bir öneriye ihtiyacınız varsa, aşağıda dünyanın yeterince kredi almayan bazı şehirlerini bulacaksınız. Pek bilinmese de mutlaka ziyaret edilmesi gereken başka yerler de var...