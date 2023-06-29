Taraklı doğasıyla göz dolduruyor

Bu da ilçeye göre çok büyük rakam. İnşallah tesisler kendi projelerini tamamladıklarında bu sayı iki katına çıkacak. Ama o da yetmeyecek, o da dolu olacak bunu biliyoruz. Taraklı'ya ilgi her geçen gün bir kat daha artmakta." diye konuştu.