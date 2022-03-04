Tatillerinizi yıl boyunca hatırlamanın 5 yolu

Uzun ve yoğun bir yılın ardından mola vermek herkesin ihtiyacı. Çoğumuz bu mola dönemlerini seyahat ederek geçiriyoruz, sorumluluklarımıza döndüğümüzde ise o günlerin özlemini yaşıyoruz. Küçük adımlarla, yıl içerisinde tekrar sizi canlandıracak o günleri unutulmaz hale getirebilirsiniz. Bir sonraki seyahatinizi planlamaya başlayacağınızı da garanti ediyoruz!

Albüm yapın

Telefonların her şeyi kaydettiği bu dönemde nostaljik bir anı yaratmak hoşunuza gidebilir. Fotoğraf albümlerinin modası geçmedi, aksine bir tatil albümü yaratmak oldukça hoş. Hem telefonlardan hem analog makinelerden bastırabileceğiniz favori fotoğraflarla yeni bir albüm yaratın. Henüz bir albümünüz yoksa edinmenin tam sırası!

Günlük tutun

Fotoğraf, video, sosyal medya hikayeleri… Tatillerimizi kayıt altına alırken görsel materyallerden oldukça faydalanıyoruz, peki o günlerdeki maceralarınızı ve hislerinizi yazmak da hoş olmaz mıydı? Tanıştığınız insanları, kaldığınız yerleri, yaşadığınız aksilikleri bir kâğıda yazın. Bu belirli bir günde yaşadıklarınızı tekrar hatırlamanıza yardımcı olacak, üstelik kısa kısa notlar alsanız bile oldukça etkili.

Her gün selfie çekin

Tatilde her bir gününüzü fotoğraflayın ancak selfie formatında! Suratınızdaki kaygısız neşeye hayatın sıradan günlerinde bakmak ruh haliniz için oldukça etkili.

Hediyeler alın

Seyahatlerinizi ölümsüzleştirmenin en etkili yollarından biri gittiğiniz yerlerden hediyeler almak, üstelik bu hediyeler başkalarına olmak zorunda değil! Arkadaşlarınıza topladığınız küçük magnetler dışında gittiğiniz yerlerden hatıralar biriktirmek kendinize verebileceğiniz en güzel hediye. Aldığınız şeyin gittiğiniz bölgeye özel bir ürün olması sizi o günlere götürmeye yardımcı olur.

Arkadaşlarınızla paylaşın

Tatil günlerinde çoğu insan gündelik hayatından farklı olarak oldukça rahat ve eğlencelidir. Anılarınızı ve hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak deneyiminizi ölümsüz hale getirebilirsiniz. Bu sayede mutluluğunuz katlanarak artar.