Haberler Gastro Seyahat The Times seçti: Ekim ayının en güzel 10 adresi

The Times seçti: Ekim ayının en güzel 10 adresi İngiliz Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi sıraladı. Listede Fethiye de var. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 07.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:11 facebook

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Ekim ayında hava ılıktır, keyif verir, kalabalıklar dağılmıştır; bu da ara sezonun başladığını gösterir. Bu sezon bütçe dostu uygun fiyatlı tatil yapmaya çalışanların faydalanması için ideal bir fırsattır. Festivaller birçok yere canlılık katmaya devam eder. Bu arada aileler, kış gelmeden bir durak önce gevşemek ve yeniden enerji toplamak için hafta sonlarını bile bu yerlerde değerlendirebilirler.

Aşağıdaki liste İngiliz The Times gazetesinin ekim ayı için seçtiği en iyi plaj tatili önerileri. Gazete 10 adres paylaştı ve listenin 2. sırasına Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye'yi aldı.

Gelin bu yerlere daha detaylı bakalım...

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İbiza, İspanya Ekim ayı adacıların en sevdiği aydır. Yazın parti müdavimleri evlerine dönmüş olsa da İbiza'nın barları ve restoranları açıktır ve kültürel etkinlikler devam eder. Plajlar sakin, konaklama daha ucuzdur. Havanın sıcak olmaması yürüyüş ve bisiklete binmeyi mükemmel hale getirir.

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Fethiye, Türkiye Dalaman havaalanına yapılan uçuşlar sayesinde dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezidir ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisikletle keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve mavi lagünün geniş kumsalında dinlenmek ve bir tekne turu ile Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için ekim ayı harika bir zamandır. Ayrıca kayalara oyulmuş antik mezarlarla süslü Likya Yolu'nun bazı bölümlerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Belcekız Beach Club, doğrudan Ölüdeniz plajında yer alan köklü ve uygun fiyatlı bir beş yıldızlı aile tesisidir.