THY İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşları açıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Ekşi'nin paylaşımı şöyle:

"İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların karşılıklı durdurulduğunu açıklamıştı.