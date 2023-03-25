TIME dergisi 2023 yılı için "dünyanın en güzel yerleri" dediği lokasyonları yayınladı. Adaylar, derginin muhabirler ve yazarlardan oluşan uluslararası networkünün sağladığı verilerin dergi editörleri tarafından derlenmesiyle ve kuzey kutbundan Avustralya’ya, sayısız yerel haberin gözden geçirilmesiyle seçildi.
Oluşturulan liste şu anda seyahat dünyasındaki birtakım trendleri de yansıtıyor: Sürdürülebilirlik ve orijinallik gibi. Listedeki yerlerin çoğu turistlere daha sınırlı çevresel etki ile seyahat edebilmenin yollarını sunuyor.
Listeden seçilen bir kaç seyahat noktası hakkında ince detaylar ve tüm listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
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Amerika kıtası
Kanada'nın Vancouver şehri, doğa sporları ve açık hava aktiviteleriyle biliniyor; ancak bu yıl TIME’ın dikkatini çeken şehrin iç mekân maceraları. Şehir, kısa bir süre önce ilk Michelin Rehberi’ni aldı (Toronto’dan sonra ilk kez); Çin Müzesi ise yaz aylarında Vancouver’ın tarihi Çin mahallesinde açılacak.
Montana’daki küçük Bozeman şehri ise “bir tür Rocky dağları ziyaret merkezine dönüşüyor," diyor TIME. Şehir merkezi yeni açılan butik fitness ve yoga stüdyoları, alternatif sağlık hizmetleri noktaları ve lüks güzellik merkezleri ile hızlı bir yenilenme ve gelişim süreci içerisinde.
Washington DC stil sahibi yeni hotelleri ve sanat ve kültür sahnesindeki atılımlarıyla öne çıkarken Porto Riko’daki Rio Grande ziyaretçilerine yağmur ormanlarını ülkeden ayrılmadan ziyaret etme fırsatı sunuyor. Ve TIME’a göre Meksika’daki Guadalajara’da mariachi ve tekiladan çok daha fazlası var. Şehir, kasım ayında uluslararası Gay Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Latin Amerika şehri olacak.
Şili’deki Torres del Paine Ulusal Parkı, puma safarisi için ideal yerlerden biri; Peru’daki Kutsal Vadide bulunan Ollantaytambo ise Machu Picchu’ya giden yolda bir duraklama noktası olmaktan çok daha fazlasını hak ediyor, diyor TIME. Bölgeyi, kalabalıktan uzak kalıntıları, sürdürülebilir barınma seçenekleri ve otantik yerel restoranları için ziyaret edebilirsiniz.
Fotoğrafta Guadalajara Kathedrali...
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Avrupa
Hardalını hepimiz tanıyoruz; ancak Fransa’nın Dijon kenti bu sarı baharatın çok ötesinde bir mutfak geleneğine sahip. 2022 yılında, şehirde Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin adında, 65,000 m2’lik bir alan kaplayan Fransız mutfağının ihtişamına adanmış devasa bir gastronomi merkezi açıldı.
Pantelleria, İtalya’da, 2016 yılında açılan ulusal park ise bu sessiz sakin adayı bir tür macera noktasına dönüştüren sürecin ilk adımı oldu. Hem şu anda bölgeye ulaşmak da son derece kolay; artık Roma’dan Milano’ya yaz uçuşları düzenleniyor.
2023 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen Romanya’daki Timisoara kenti ise kültür tarihini birçok konser, sergi ve festivalle kutlayacak.
Arnavutluk’taki Berat şehri, II. Dünya Savaşı sırasında ülkedeki Yahudiler için sığınma noktası olarak biliniyordu ve ülkedeki Yahudi nüfusu bu dönemde yükselişe geçmişti ilginç bir şekilde. İstisnai misafirperverlik, şehrin yerel kültürünün çok önemli bir parçası, diyor TIME.
Fotoğrafta Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin merkezinde yapılan bir tadım atölyesinin ilanı görülüyor.
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Asya – Pasifik
Avustralya’daki Kanguru Adası, 2019-2020 yıllılarında meydana gelen yangınlarda büyük zarar görmüş, birçok hayvan yangın sırasında hayatını kaybetmişti. Fakat tabiat yenilenme belirtileri gösteriyor; bölge eskisi gibi yemyeşil şu anda.
Fransız Polinezyası’ndaki Tuamotu Takımadaları ise “birinci sınıf sörf, tüplü dalış ve şnorkelle yüzme deneyimi açısından gözden kaçırılmaması gereken bir nokta,” diyor TIME. Üstelik Papeete’nin başkentinden yalnızca bir saatlik uçuş uzaklığında.
Nagoya şehri, Japonya’nın en yeni eğlence parklarından olan Ghibli Park’a çok yakın. Ancak özellikle de nisan ayındaki kiraz çiçekleri döneminde doğanın kalbinde huzur bulabileceğiniz harika bir kent.
Güney Kore’nin tatil mekânı Jeju Adası ise yerel halkın favorisi yıllardır; ancak ülkenin dünya çapındaki televizyon başarısı, birçok bölgeyi uluslararası bir ilginin merkezi haline getirdi.
TIME, Tayland, Phuket’te ailece deneyimleri ön plana çıkarırken, Hindistan’ın Ladakh şehri, Hanle köyünde ülkenin ilk Karanlık Gökyüzü Koruma Alanını açtı.
Fotoğrafta Güney Kore Jeju Adası'ndaki Songaksan Dağı...
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Orta Doğu ve Afrika
Aqaba, Ürdün’deki tek sahil şehri ve bölgenin baş döndüren manzarası bu yıl gösterime girecek olan “Dune” filminin ikincisinde gezegen Arrakis olarak boy gösterdi.
Ruanda’daki Musanze şehri ise Volkanik Ulusal Parkları ile bambaşka bir deneyim sunuyor; yakın zamanda büyüme planlarını açıklayan kent, nadir görülen dağ gorillerine de ev sahipliği yapıyor.
Son olarak, “Sierra Leone’nin maceraperest seyahat tutkunlarının gözdesi olacağını düşünüyoruz,” diyor TIME ve “Freetown’ın capcanlı kıyıları aksiyonun tam merkezi olacak.”
Fotoğrafta Ürdün dağları ve Akabe körfezinde demirlemiş gemiler görülüyor.
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2023 Yılı, TIME Dergisi, Dünyanın En Güzel Yerleri Sıralaması
- Tampa, Florida
- Willamette Vadisi, Oregon
- Rio Grande, Porto Riko
- Tucson, Arizona
- Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya
- Bozeman, Montana
- Washington, D.C.
- Vancouver
- Churchill, Manitoba
- Dijon, Fransa
- Pantelleria, İtalya
- Naples, İtalya
- Aarhus, Danimarka
- St. Moritz, İsviçre
- Barselona
- Timisoara, Romanya
- Sylt, Almanya
- Berat, Arnavutluk
- Budapeşte
- Viyana
- Brisbane, Avustralya
- Kangaroo Adası, Avustralya
- Dominik
- Mexico City
- Guadalajara, Meksika
- Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
- Pantanal, Brezilya
- Medellín, Kolombiya
- Ollantaytambo, Peru
- Roatán, Honduras
- Ladakh, Hindistan
- Mayurbhanj, Hindistan
- Kyoto
- Nagoya, Japonya
- Isan, Tayland
- Phuket, Tayland
- Jeju Adası, Güney Kore
- Luang Prabang, Laos
- Giza ve Saqqara, Mısır
- Chyulu Hills, Kenya
- Musanze, Ruanda
- Rabat, Fas
- Dakar, Senegal
- Loango Ulusal Parkı, Gabon
- Freetown Yarımadası, Sierra Leone
- Kızıldeniz, Suudi Arabistan
- Aqaba, Ürdün
- Kudüs
- Sharjah, BAE
- Tuamotu Takımadaları, Fransız Polinezyası
Fotoğraf: Tucson, Arizona
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