Amerika kıtası

Kanada'nın Vancouver şehri, doğa sporları ve açık hava aktiviteleriyle biliniyor; ancak bu yıl TIME’ın dikkatini çeken şehrin iç mekân maceraları. Şehir, kısa bir süre önce ilk Michelin Rehberi’ni aldı (Toronto’dan sonra ilk kez); Çin Müzesi ise yaz aylarında Vancouver’ın tarihi Çin mahallesinde açılacak.

Montana’daki küçük Bozeman şehri ise “bir tür Rocky dağları ziyaret merkezine dönüşüyor," diyor TIME. Şehir merkezi yeni açılan butik fitness ve yoga stüdyoları, alternatif sağlık hizmetleri noktaları ve lüks güzellik merkezleri ile hızlı bir yenilenme ve gelişim süreci içerisinde.

Washington DC stil sahibi yeni hotelleri ve sanat ve kültür sahnesindeki atılımlarıyla öne çıkarken Porto Riko’daki Rio Grande ziyaretçilerine yağmur ormanlarını ülkeden ayrılmadan ziyaret etme fırsatı sunuyor. Ve TIME’a göre Meksika’daki Guadalajara’da mariachi ve tekiladan çok daha fazlası var. Şehir, kasım ayında uluslararası Gay Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Latin Amerika şehri olacak.

Şili’deki Torres del Paine Ulusal Parkı, puma safarisi için ideal yerlerden biri; Peru’daki Kutsal Vadide bulunan Ollantaytambo ise Machu Picchu’ya giden yolda bir duraklama noktası olmaktan çok daha fazlasını hak ediyor, diyor TIME. Bölgeyi, kalabalıktan uzak kalıntıları, sürdürülebilir barınma seçenekleri ve otantik yerel restoranları için ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğrafta Guadalajara Kathedrali...