Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkaslardan Anadolu'ya açılan kapı olma özelliği taşıyan Kars, sayısız doğal güzelliğe, çok köklü bir geçmişe ve Urartulardan itibaren Pers, Ermeni, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok medeniyete tanıklık etmiş binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir kent.
Kars’a ilk gittiğinizde küçük bir Rus şehrinde hissedebilirsiniz kendinizi. Tek katlı zarif işçilikli taş binalar, geniş cadde ve sokaklar, hemen her sokakta iyi korunmuş ve doğru yenilenmiş yapılar. Sakinlik ve sessizlik... 1878'de kırk yıl Rus hakimiyetinde kalan kentteki Baltık mimari tarzının başlıca örnekleri arasında Alman Evi, Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Fethiye Cami, Maliye Misafirhanesi, Defterdarlık, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Müdürlüğü, Vali Konağı, Hekim Evi, Belediye Binası sayılabilir.
Yaya trafiği en yüksek cadde, sizi eski Alexander Nevski Kilisesi’nden Fethiye Camii, Kümbet Camii'ne, 12 Havariler Kilisesi'nden Kars Kalesi gibi şehrin en önemli yapılarına yürüyerek ulaştırır. İpek Yolu dâhil pek çok önemli ticaret yolunun birleştiği bir kavşak konumunda olan Kars'a gittiğinizde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’ni, sadece Alplerde görülen toz kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de görmeyi unutmayın. Kars; coğrafi işaret sahibi balı, peyniri ve Kağızman uzun elmasının yanında lezzetine doyum olmayan kazlarıyla gastronomi alanında da adından söz ettiriyor.
Ankara'dan Kars'a giden, Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu, yolcularını bu coğrafyadaki masalsı dünyaya taşıyor ve hafızalardan silinmeyecek bir tatil vadediyor. Tren, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor. Pandemi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'ne duyulan özlem bu ay nihayet sona eriyor. 28 Mart 2020 tarihinden beri ara verilen seferlere TCDD 15 Aralık'ta yeniden başlıyor. 2022 fiyat tarifesinin de belli olduğu şu günlerde belki de Kars'ı keşfetmenin zamanı gelmiş de geçiyordur bile.
İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmek en mantıklısı. THY biletleri ile İstanbul Ankara seferleri 250 liradan başlıyor. Aşağıda daha detaylı bilgi bulabileceğiniz tren biletinin kişi başı ücreti 650 lira olarak belirlendi. Ankara'dan kalkan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor. Aşağıda TCDD bilet fiyatlarını, Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereleri görebileceğinizi, yolculuğun süresini, Kars'ta ne yeyip ne içebileceğinizi ve şehir turunda nelerin önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.
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Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi 29 Mayıs 2019'da yapılmıştı. Ancak Salgın nedeniyle seferlere 28 Mart 2020'den itibaren ara verilmişti.
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Turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık Çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek.
fotoğraf: @ipekineverywhere
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Trenler Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek. Tren eski Ankara Garından hareket edecek.
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Tren 1310 kilometrelik Ankara-Kars arasındaki parkuru yaklaşık 31 saat, Kars-Ankara arasındaki parkurunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.
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Turistik Doğu Ekspresi, sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.
Fotoğraf, seyahatleri sırasında odalarını yılbaşı için süsleyen @ebefatmayilmaz hesabından alınmıştır.
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