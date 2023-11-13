Haberler Gastro Seyahat Dünyanın en iyi 4 rotasından biri olan Doğu Ekspresi seferleri başladı, 2023

Doğu Ekspresi başladı Turistik Doğu Ekspresi'nde yılın ilk sefer tarihi 11 Aralık. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 13.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:30 facebook

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Ankara'dan Kars'a giden, Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu, yolcularını bu coğrafyadaki masalsı dünyayla tanıştırıyor ve hafızalardan silinmeyecek bir tatil vadediyor. Tren, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor.

İlk sefer tarihi ve ücretler belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’nde yılın ilk sefer tarihi belli oldu. 11 Aralık’ta ilk seferine başlayacak olan trenin bilet fiyatıdüşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak belirlendi.Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023 ve 8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023 ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.

Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonu seyahat acenteleri aracılığıyla satılıyor. Sadece 1 vagonun biletleri TCDD aracılığıyla satılıyor.

Ankara’dan kalkan tren pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan kalkan tren çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresi arasındaki fark nedir?

TCDD 2019 yılında Doğu Ekspresini, Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat Treni olarak ikiye ayırdı. Bu Doğu Ekspresine olan yoğun talepten dolayı oldu. TCDD çözüm yolunu iki ayrı trene ayırmakta bulmuş. Peki iki tren arasındaki fark nedir?

Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi Kars'a her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen bir tren.

Turistlik Doğu Ekspresinde; 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı vagon vardır. Toplam 9 vagondan oluşur. Tren toplam 120 kişi kapasitelidir. Tamamı çekince yatak olan iki koltuklu vagondan oluşmaktadır. İçinde tabi ki lavabosu, masası ve mini bir buzdolabı vardır.

Doğu Ekspresi Ana Hat Treninde ise; örtülü kuşetli, puman ve yemekli vagon vardır. Yataklı vagon bulunmaz.

Ankara'dan Kars'a masalsı yolculuk başlıyor

Sayısız doğal güzelliğe sahip Kars, derin bir tarihi geçmişe ve pek çok uygarlığın izlerine sahip. Turistik Doğu Ekspresi'nin 12 Aralık'ta seferlere yeniden başlaması burayı keşfetmek için çok güzel bir sebep olabilir.

Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkaslardan Anadolu'ya açılan kapı olma özelliği taşıyan Kars, sayısız doğal güzelliğe, çok köklü bir geçmişe ve Urartulardan itibaren Pers, Ermeni, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok medeniyete tanıklık etmiş binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir kent.

Kars’a ilk gittiğinizde küçük bir Rus şehrinde hissedebilirsiniz kendinizi. Tek katlı zarif işçilikli taş binalar, geniş cadde ve sokaklar, hemen her sokakta iyi korunmuş ve doğru yenilenmiş yapılar. Sakinlik ve sessizlik... 1878'de kırk yıl Rus hakimiyetinde kalan kentteki Baltık mimari tarzının başlıca örnekleri arasındaAlman Evi, Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Fethiye Cami, Maliye Misafirhanesi, Defterdarlık, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Müdürlüğü, Vali Konağı, Hekim Evi, Belediye Binası sayılabilir.

Yaya trafiği en yüksek cadde, sizi eski Alexander Nevski Kilisesi’nden Fethiye Camii, Kümbet Camii'ne, 12 Havariler Kilisesi'nden Kars Kalesi gibi şehrin en önemli yapılarına yürüyerek ulaştırır. İpek Yolu dâhil pek çok önemli ticaret yolunun birleştiği bir kavşak konumunda olan Kars'a gittiğinizde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’ni, sadece Alplerde görülen toz kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de görmeyi unutmayın.Kars; coğrafi işaret sahibi balı, peyniri ve Kağızman uzun elmasının yanında lezzetine doyum olmayan kazlarıyla gastronomi alanında da adından söz ettiriyor.

Muhteşem manzaraya doğu ekspresi eşlik ediyor. Bağıştaş İliç / Erzincan. Yukarıdaki fotoğraf @havadanerzincan instagram hesabından.

Uçakla Ankara'ya gitmek en mantıklısı

Turistik Doğu Ekspresi Ankara Kars arasında çalışıyor. Eğer yolculuğunuz İstanbul'dan başlayacaksa, Ankara'ya uçakla gitmek en mantıklısı. Ankara'dan kalkan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerlerigörme imkanına kavuşuyor.Aşağıda Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereleri görebileceğinizi, yolculuğun süresini, Kars'ta ne yeyip ne içebileceğinizi ve şehir turunda nelerin önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ankara - Kars No Durak Kalkış Saati 1 Ankara Gar 17:55 2 Kayaş 18:10 3 Elmadağ 18:47 4 Irmak 19:18 5 Kırıkkale 19:47 6 Çerikli 20:48 7 Yerköy 21:37 8 Şefaatli 22:20 9 Sarıkent 22:40 10 Yenifakılı 23:14 11 Beydeğirmeni 00:14 12 Boğazköprü 00:42 13 Kayseri 01:14 14 Km.415+791 S 01:54 15 Yeniçubuk 02:51 16 Şarkışla 03:24 17 Hanlı 03:47 18 Sivas 05:04 19 Bostankaya 05:29 20 Yenikangal 06:22 21 Çetinkaya 06:41 22 Avşar 07:00 23 Güneş 07:17 24 Göçentaşı 07:26 25 Cürek 07:41 26 Demirdağ 07:54 27 Divriği 08:24 28 Kemaliye Çaltı 09:02 29 Sivas(Adatepe) 09:12 30 Bağıştaş 09:25 31 İliç 09:40 32 Güllübağ 09:59 33 Yahşiler 10:06 34 Eriç 10:23 35 Kemah 10:43 36 Erzincan 11:56 37 Tanyeri 12:24 38 Demirkapı 12:59 39 Mercan 13:23 40 Çadırkaya 13:38 41 Erbaş 13:54 42 Karasu 14:16 43 Aşkale 14:56 44 Kandilli 15:16 45 Ilıca 15:42 46 Erzurum 16:25 47 Hasankale 17:04 48 Köprüköy 17:21 49 Horasan 17:47 50 Süngütaşı 18:17 51 Karaurgan 18:26 52 Topdağı 18:40 53 Sarıkamış 19:24 54 Selim 19:50 55 Kars 20:27

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Seyahat yazarlarının seçimiyle dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk dört rotası arasında yer alan ve Ankara-Kars arasında işleyen Turistik Doğu Ekspresi 11 Aralık'ta seferlerine başlıyor. Tren Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.

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Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı. fotoğraf: @ipekineverywhere