Doğu Ekspresi başladı
Turistik Doğu Ekspresi'nde yılın ilk sefer tarihi 11 Aralık.
Ankara'dan Kars'a giden, Agatha Christie’nin ölümsüz romanıyla dünya çapında şöhret kazanan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu, yolcularını bu coğrafyadaki masalsı dünyayla tanıştırıyor ve hafızalardan silinmeyecek bir tatil vadediyor. Tren, yolcularına el değmemiş manzaraları görme, bozulmamış bir doğada bulunma ve yeni bir kültürle tanışma fırsatı sunuyor.
İlk sefer tarihi ve ücretler belli oldu
Turistik Doğu Ekspresi’nde yılın ilk sefer tarihi belli oldu. 11 Aralık’ta ilk seferine başlayacak olan trenin bilet fiyatıdüşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak belirlendi.Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.
Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023 ve 8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023 ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.
Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonu seyahat acenteleri aracılığıyla satılıyor. Sadece 1 vagonun biletleri TCDD aracılığıyla satılıyor.
Ankara’dan kalkan tren pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan kalkan tren çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.
Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresi arasındaki fark nedir?
TCDD 2019 yılında Doğu Ekspresini, Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat Treni olarak ikiye ayırdı. Bu Doğu Ekspresine olan yoğun talepten dolayı oldu. TCDD çözüm yolunu iki ayrı trene ayırmakta bulmuş. Peki iki tren arasındaki fark nedir?
Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi Kars'a her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen bir tren.
Turistlik Doğu Ekspresinde; 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı vagon vardır. Toplam 9 vagondan oluşur. Tren toplam 120 kişi kapasitelidir. Tamamı çekince yatak olan iki koltuklu vagondan oluşmaktadır. İçinde tabi ki lavabosu, masası ve mini bir buzdolabı vardır.
Doğu Ekspresi Ana Hat Treninde ise; örtülü kuşetli, puman ve yemekli vagon vardır. Yataklı vagon bulunmaz.
Ankara'dan Kars'a masalsı yolculuk başlıyor
Sayısız doğal güzelliğe sahip Kars, derin bir tarihi geçmişe ve pek çok uygarlığın izlerine sahip. Turistik Doğu Ekspresi'nin 12 Aralık'ta seferlere yeniden başlaması burayı keşfetmek için çok güzel bir sebep olabilir.
Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkaslardan Anadolu'ya açılan kapı olma özelliği taşıyan Kars, sayısız doğal güzelliğe, çok köklü bir geçmişe ve Urartulardan itibaren Pers, Ermeni, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok medeniyete tanıklık etmiş binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir kent.
Kars’a ilk gittiğinizde küçük bir Rus şehrinde hissedebilirsiniz kendinizi. Tek katlı zarif işçilikli taş binalar, geniş cadde ve sokaklar, hemen her sokakta iyi korunmuş ve doğru yenilenmiş yapılar. Sakinlik ve sessizlik... 1878'de kırk yıl Rus hakimiyetinde kalan kentteki Baltık mimari tarzının başlıca örnekleri arasındaAlman Evi, Sarıkamış Katerina Av Köşkü, Fethiye Cami, Maliye Misafirhanesi, Defterdarlık, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Müdürlüğü, Vali Konağı, Hekim Evi, Belediye Binası sayılabilir.
Yaya trafiği en yüksek cadde, sizi eski Alexander Nevski Kilisesi’nden Fethiye Camii, Kümbet Camii'ne, 12 Havariler Kilisesi'nden Kars Kalesi gibi şehrin en önemli yapılarına yürüyerek ulaştırır. İpek Yolu dâhil pek çok önemli ticaret yolunun birleştiği bir kavşak konumunda olan Kars'a gittiğinizde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’ni, sadece Alplerde görülen toz kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de görmeyi unutmayın.Kars; coğrafi işaret sahibi balı, peyniri ve Kağızman uzun elmasının yanında lezzetine doyum olmayan kazlarıyla gastronomi alanında da adından söz ettiriyor.
Uçakla Ankara'ya gitmek en mantıklısı
Turistik Doğu Ekspresi Ankara Kars arasında çalışıyor. Eğer yolculuğunuz İstanbul'dan başlayacaksa, Ankara'ya uçakla gitmek en mantıklısı. Ankara'dan kalkan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerlerigörme imkanına kavuşuyor.Aşağıda Turistik Doğu Ekspresi rotasında nereleri görebileceğinizi, yolculuğun süresini, Kars'ta ne yeyip ne içebileceğinizi ve şehir turunda nelerin önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.
Seyahat yazarlarının seçimiyle dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk dört rotası arasında yer alan ve Ankara-Kars arasında işleyen Turistik Doğu Ekspresi 11 Aralık'ta seferlerine başlıyor. Tren Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.
Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.
fotoğraf: @ipekineverywhere
Tren eski Ankara Garından hareket ediyor. Ankara-Kars istikameti 1 gün 7,5 saat (1310 km) sürüyor. Bu güzergahta; Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç'te ve Erzurum'da da 3 saat duruyor.
Kars-Ankara dönüş güzergahı ise 1 gün 5,5 saat sürüyor. Ama tabi ki bu saatlerde birazcık uzamalar olabiliyor. Dönüş yolunda ise Erzincan'da 3 saat, Divriği'de 2,5 saat ve Bostankaya'da 3,5 saat duruyor.
Turistik Doğu Ekspresi, sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. 8 yataklı 1 yemekli olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.
Fotoğraf, seyahatleri sırasında odalarını yılbaşı için süsleyen @ebefatmayilmaz hesabından alınmıştır.
Tren toplam 120 kişi kapasiteli. Yataklı vagonlarda her kompartmanda 2 kişi seyahat edebiliyor.
Doğu Ekspresi'nin turistik sembol hale gelmesinin ve insanların yoğun ilgi göstermesi hiç de şaşırtıcı değil çünkü yol boyunca göreceğiniz manzara, kar ve nehirler oldukça etkileyici.
Oysa Turistik olmayan Doğu Ekspresi Ana Hat Treni'nde sadece örtülü kuşetli, pulman ve yemek vagonu var. Yataklı vagon yok. Doğu Ekspresi her gün Ankara’dan 18.00’da çıkıp, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından 18.30’da Kars’a varıyor.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ FİYAT TARİFESİ
Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı. Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşurken; her bir yataklı vagon 10 kompartıman (oda), her bir odada ise 2 yatak bulunuyor.
Yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişirken; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira uygulanacak. Bir odada en fazla 2 kişi seyahat edebiliyor. Buna ilave olarak odalarda 0- 6 yaş arasında en fazla 2 çocuğun seyahati ücretsiz olacak.
Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan hareketle, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a yaklaşık 31 saatte varıyor.
Bilet almak için TCDD ebilet sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Dünyaca ünlü seyahat yazarları Ankara-Kars güzergahını dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçti.
Muhteşem manzaraya doğu ekspresi eşlik ediyor. Bağıştaş İliç / Erzincan. Yukarıdaki fotoğraf @havadanerzincan instagram hesabından.
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan’da 2 saat 20 dakika, İliç’te 3 saat ve Erzurum’da 3 saat duruyor. Kars – Ankara yönündeyken Divriği’de 2,5 saat ve Bostankaya’da 3,5 duruyor. Oysa Doğu Ekspresi Ana Hat Treni'nin molaları sadece birkaç dakika sürüyor.
Turistik Doğu Ekspresi; Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak yolcularının sadece Kars'ı değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ı keşfetmeleri için de imkan tanıyor.
Yukarıdaki resim Erzincan'daki Karanlık Kanyon'dan. Erzincan'da ilk durağı Kemaliye olan tren yolcuları Karanlık Kanyon'da feribotla gezme imkanı buluyor.
İstasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor.
Turistik Doğru Ekspresi'nin ilk durağı Sivas'ta Divriği Ulu Cami son durağı Kars'taki Ani Harabeleri...
Divriği Ulu Camii
Turistik Doğru Ekspresi'nin ilk durağı Sivas'taki Divriği Ulu Camii. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşur. Yapılar, Anadolu geleneksel taş işçiliğinin en zengin örneğidir ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndedir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Türkiye’nin bu listeye giren ilk mimari yapısıdır. Darüşşifa, hastaların su sesi ile sağlıklarına kavuştuğu bir hastane olarak benzersiz özelliklere sahiptir. Taşın adeta bir dantel gibi işlendiği Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki barok mimari üslubun, Türk ve İslam Sanatı'nda başka benzeri yoktur.
Ani Ören Yeri
Kars’a gidip de Ani Ören Yeri’ni ve o eşsiz harabeleri görmemek olmaz. Kars’ın şehir merkezinden bir saatlik bir yolculuk ile Ermenistan sınırındaki Ani’ye varmak mümkün. Kars il merkezine 42 kilometre mesafedeki Ani Ören Yeri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ören yeri. İpek Yolu üzerinde antik bir ticaret şehri olan Ani; dönemin dinî, idari, askerî ve sivil mimari örneklerini günümüze taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor. 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen antik kenti çevreleyen surlar ve sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış katedral, cami, kervansaray, köprü vb. yapılar Ani’deki en önemli kalıntılar.
Büyük Katedral
Kars-Ermenistan sınırında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, kışın kar altında beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Kış aylarında Kars'a gelen fotoğraf tutkunlarının dondurucu soğuğa rağmen ziyaret ettiği antik kentteki yapılar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. "Dünya Şehri" olarak da adlandırılan, 8 metre yüksekliğinde, 4 bin 500 metre uzunluğundaki surlarla çevrili antik kentteki en önemli yapılardan birisi de 1001 yılında yapımı tamamlanan Ani Katedral'i yada diğer ismiyle Büyük Katedral. Kırmızı, siyah ve kahverengimsi düzgün kesme taşlarla inşa edilen yapı bu gün hala bölgedeki en büyük yapı olarak dikkat çekiyor.
Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından MS 990 yılında temelleri atılan ve 1010 yılında tamamlanan Kilise’nin mimarı, aynı yüzyılda İstanbul’daki Ayasofya’nın tamiratını da yapan Tiridat Usta’dır. Kilisenin planı haç şeklinde ve ortadaki alan, kemerleri taşıyan dayanıklı sütunlar ile sınırlandırılmış. Kilise’nin dış cephesindeki figür ve kabartmalar ise 11. yüzyıl kilise mimarisinin tipik örnekleri arasında. Katedral, 1064 yılında Sultan Alparslan’ın Ani’yi fethetmesinin ardından camiye çevrilmiş ve ilk fetih namazı da burada kılınmıştır. Bu sebeple Büyük Katedral’e Fethiye Cami de denir.
Çıldır Gölü
Yukarıdaki resim gözünüze ilk bakışta geçen yaz Bodrum Gümüşlük'te çekilmiş gibi görünebilir. Denize ayaklarını sokmuş masasında çay içmeye hazırlanan bir kişi. Ancak burası donmuş Çıldır Gölü. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci, Türkiye'nin ise önemli tatlı su göllerinden birisi.
Fotoğraf @ahmet_hrmnc hesabından alındı.
Gölün üzerinde yaz aylarında gezi teknesi ile tur yapılıyor. Kış aylarında ise buz tutmuş göl üzerinde yürüme, atlı kızaklarla gezinti yapma, balıkçıların buzu kırarak aynalı sazan yakalamalarını seyretme gibi aktiviteler yapılıyor. Çıldır Gölü'ne giderken yol üzerinde sol tarafınızdaki Aygır Gölü’ne de bir uğrayın deriz. Gölden sonra karşınıza çıkacak olan Boğatepe Köyü’nü de es geçmeyin. Bu köyü özel kılan şey Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesine ev sahipliği yapıyor olması.
Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.
6 Eylül'den beri trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirildi. Şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların, aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Yılbaşında bu seyahati tercih edip gözünüze ve gönlünüze unutulmaz bir kış ziyafeti çekecekseniz bu tedbirleri almak gerektiğini unutmayın.
Bakireler Manastırı
Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri Vadisi’nin batı yakasında bulunan manastır, Ani Ören Yeri’ne giden kervan yolunun başlangıç noktasında inşa edilmiş. Azize Hripseme’nin rahibelerine adanan yapının orijinal adı “Surp Hripsime Manastırı”dır. Ancak bu görkemli yapı “Rahibeler Manastırı” ve “Genç Kızlar Manastırı” diye de bilinir. Sarp kayalıklar üzerine kurulu manastır, ulaşılması güç bir noktada bulunur.
Aziz Prkich (Halaskar) Kilisesi
1036 yılında Kral III. Sembat tarafından yaptırılan kilise, 1291 ve 1342 yıllarında Atabekler döneminde restore ettirilmiş. Zemini dairesel kesitli kümbet planlıdır. Kilise mimarisi kubbeli ve iki kısımdan oluşmuştur. 1930’lu yıllarda ise bir yıldırım düşmesi sonucu kilise tahrip olmuştur.
İpek Yolu Köprüsü
MS 9. yüzyılda iki katlı olarak inşa edilen köprü, Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri üzerinde, tarihî İpek Yolu’nun Anadolu'ya ilk giriş noktasında bulunuyor. Köprü’nün zemin katı kervanların geçişi için, üst katı ise yaya ve askerlerin geçişi için kullanılmış. Köprünün gövdesi tamamen yıkılmış ancak ayakları günümüze dek ulaşabilmiştir.
Buşgurlu Kaz Eti
Kars mutfağını un, baklagiller ve hayvansal ürünlere dayalı yiyecek ve yemekler oluşturur. Kars böreği, hangel, kete, helva, hörbe, (hörre), patatesli veya mercimekli erişte pilavı, haşıl, ekşili et, feselli, yaprak mantı, kesme çorba, hasuda, kuymak, katmer, erişte aşı, Çıldır Gölü’ne has bir balık olan Sarı Balık; Kars’ın sevilen yemekleri arasında. Aynı zamanda kaz yetiştiriciliğiyle ünlü olan Kars’ta kaz, yörenin önemli lezzetlerinden biri. Kaz eti kış aylarında, sıradan değil özel bir yemek olarak sofraları süsler. Tandırda kaz asması ve tandırda kazın yağıyla demlenen erişte pilavı yemeli, bir nevruz bayramına katılıp Yeddi Levin’den payınızı almalısınız.
Sarıkamış Kayak Merkezi
Kayak merkezi, Sarıkamış ilçe merkezinin güneydoğusunda, Çamurlu Dağ üzerinde yer alıyor. Türkiye’nin birinci derece öncelikli beş merkezinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi’nin çevresi ünlü sarıçam ormanlarıyla kaplı. Bayraktepe Kayak Alanı; saatte 2,400 kişi kapasiteli ve bilgisayar donanımlı dört adet telesiyej tesisiyle (1437 m, 1807 m,1650 m, 1450 m uzunlukta) Türkiye'nin en gelişmiş kayak tesislerinden biridir.
Kayak merkezini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, tek benzeri Alpler’de olan kristal kar ile misafirlerine muhteşem bir kayak zevki yaşatmasıdır. Sarıçam ormanları ile çığ tehlikesinden uzak, güvenli bir kayak olanağı sunan merkez, normal kış koşullarında yılda ortalama dört ay, 100 ila 120 cm kalınlığında karla hizmet vermektedir. Sarıkamış çevresi, özellikle Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini ile “kayak safari” ve “kızaklı geziler” için çok uygundur. Kayak merkezi; slalom, büyük slalom ve süper-C kayak türlerini yapmaya da elverişlidir.
Kars kaşarı
Coğrafi işaretli ürün olan Kars kaşarı, gerek sütünün kalitesi gerekse yapım tekniğiyle peynir çeşitleri arasında özel bir yere sahiptir. Doğallığı lezzetine yansıyan bu peynire farkını veren şey, Kars’ın yüksek rakımlı yaylalarıdır. Çeçil peyniri, gravyer, tuluk peyniri de Kars’ta sevilen peynir türlerinden diğerleri. Kars'ta ilk kaşar peyniri üretimi 1926 yılında, Kümbetli Köyü’nde yapılmıştır. Günümüzde Boğatepe Köyü’ndeki Peynir Müzesi, Kars’ta görmeniz gereken yerler arasında! Kağızman uzun elması, coğrafi işaret sahibi bir kış meyvesidir. Ekim ayı başlarında toplanan meyve, oldukça sulu ve lezzetlidir.
Kars Kaşarı; Yaz kaşarı mayıs, temmuz dönemi doğadan beslenen ineklerin sütünden yapılır. Ağustostan itibaren otlar kurur, havalar soğur. Hayvanlar dam altında, şekerpancarı sapı, küspe, saman vesaire ile beslenmeye başlar, sütün kalitesi düşer. Yaz kaşarının rengi sarı olur. Gözenekleri vardır. Parmağınızla peynire dokunursanız tereyağına değmiş gibi olursunuz. Dana kursağından yapılan doğal maya kullanılır. Kaşara rayihasını veren bu maya ve otun kokusudur Soğuk hava depolarında +2-4 derece en az 45 gün bekletilen yaz kaşarı eski kaşar olur. Kaşarın bir yıl dayanma gücü vardır. Tuz oranının yükseltilirse 2 yıla kadar bekleyebilir.
Abughamrents (Polatoğlu) Kilisesi
Ani Ören Yeri’nin kuzeybatısında bulunan kilise, MS 980 yılında Prens Pahlavuni tarafından yaptırılmıştır.
Fethiye Cami
Ortakapı Mahallesi’nde bulunan Fethiye Cami, 19. yüzyıl sonlarında, Ruslar tarafından Baltık Mimarisi tarzında, kilise olarak yaptırılmıştır. Bina, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kapalı spor salonu olarak kullanılmış, 1985 yılında ise camiye çevrilmiştir.
Obsidyen taşı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılıp takı başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan ve yaygın rengi nedeniyle "siyah inci" olarak bilinen 10 bin yıllık volkanik cam obsidyen taşıyla yapılan takılar ve süs eşyalara dokunun. Hediye olarak kendinize ya da sevdiklerinize alabilirsiniz.
Kars Kalesi
Kars Kalesi, MS 1153’te Selçuklulara bağlı Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin’in emriyle yaptırılmış. Çeşitli dönemlerde savaşlardan ötürü tahribata uğrayan kale, şehirden bakılınca ihtişamlı bir görünüme sahip. Bazalt taşından yapılan kalenin, 3,5 kilometrelik sur duvarlarındaki burçlardan yedisi günümüze kadar ulaşmıştır. Su Kapısı (Çeribaşı Kapısı), Kağızman Kapısı (Orta Kapı), Behram Paşa Kapısı ve uçuruma açılan Ana Kapı olmak üzere dört giriş yeri bulunur. İçerisinde 12. yüzyıldan kalma Celal Baba Türbesi, askerî koğuşlar, cephanelik ve bir adet mescit yer alır.
Kars Balı
Petek ve süzme bal olarak kars çiçeklerinden beslenen arılar tarafından yapılır. Yüksek bir plato olan Kars aynı zamanda, yüzden fazlası endemik olmak üzere 1600’ün üzerinde çiçekli bitkinin bulunduğu bir arıcılık merkezidir. Kars Balı, coğrafi işaret sahibi ürünlerden biri.
Kümbet Camisi (12 Havariler Kilisesi)
Kars Kalesi'nin güneyinde, Kale İçi Mahallesi'nde yer alan yapı, MS 932-937 yılları arasında şehirdeki Ermeni (Bagratlı) kiliselerinden biri olarak inşa edilmiş, 11. yüzyılda camiye çevrilmiştir.
Sarıkamış Katerina Av Köşkü
Köşk, 19. yüzyıl sonunda, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından Baltık mimarisi tarzında inşa ettirilmiştir. Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlar arasında yer alıyor.
Taş Köprü
Taş Köprü, Kars Çayı'nın üzerindeki dar bir boğaz üzerinde MS 1579’da Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emriyle, üç tonoz kemerli olarak yaptırılmış. Köprünün tamamı düzgün kesme bazalt taşından oluşuyor. Köprü, zaman içinde uğradığı tahribattan dolayı 1725 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Selçuklu Sarayı
12. yüzyıla tarihlendirilen görkemli bir yapı olan saray, Selçukluların Ani’yi fethinden sonra yaptırılmış. Orijinali iki katlı olan binanın günümüze zemin katıyla bodrum katı ulaşmış. Özellikle sarayın girişini oluşturan portal kapı, yıldız motifleriyle Selçuklu mimarisinin en güzel taş işçiliği örneklerinden biridir. Selçuklu Sarayı içerisinde bulunan şadırvan da bu muhteşem yapıya yaraşır, dikkat çekici bir forma sahiptir.
Sarıkamış Şehitler Anıtı
Anıt, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber Dağları’nda, 15-22 Aralık 1914 arasında Kars’ı Ruslardan geri almak için düzenlenen harekâta katılan ve donarak ölen 60 bin askerin hatırasına yapılmıştır.
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