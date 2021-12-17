Turistik Doğu Ekspresi yolcularına davul zurnalı karşılama

Büyük Katedral

Kars-Ermenistan sınırında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, kışın kar altında beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Kış aylarında Kars'a gelen fotoğraf tutkunlarının dondurucu soğuğa rağmen ziyaret ettiği antik kentteki yapılar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. "Dünya Şehri" olarak da adlandırılan, 8 metre yüksekliğinde, 4 bin 500 metre uzunluğundaki surlarla çevrili antik kentteki en önemli yapılardan birisi de 1001 yılında yapımı tamamlanan Ani Katedral'i yada diğer ismiyle Büyük Katedral. Kırmızı, siyah ve kahverengimsi düzgün kesme taşlarla inşa edilen yapı bu gün hala bölgedeki en büyük yapı olarak dikkat çekiyor.

Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından MS 990 yılında temelleri atılan ve 1010 yılında tamamlanan Kilise’nin mimarı, aynı yüzyılda İstanbul’daki Ayasofya’nın tamiratını da yapan Tiridat Usta’dır. Kilisenin planı haç şeklinde ve ortadaki alan, kemerleri taşıyan dayanıklı sütunlar ile sınırlandırılmış. Kilise’nin dış cephesindeki figür ve kabartmalar ise 11. yüzyıl kilise mimarisinin tipik örnekleri arasında. Katedral, 1064 yılında Sultan Alparslan’ın Ani’yi fethetmesinin ardından camiye çevrilmiş ve ilk fetih namazı da burada kılınmıştır. Bu sebeple Büyük Katedral’e Fethiye Cami de denir.