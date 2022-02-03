Türkiye'nin en güzel kayak tatili rotaları

Uludağ, Bursa

Kış ve kayak tatilinden bahsedince akla ilk gelen yer şüphesiz Uludağ oluyor. Aynı zamanda Uludağ, eğlence merkezi ve konaklama imkanlarıyla da tatilcilerin tercihleri arasında yer alıyor. 2.543 metre yüksekliği ile Batı Anadolu’nun en büyük dağı olarak konumlanan Uludağ, yerli ve yabancı tatilciler için en ideal noktalardan biri olarak tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini bekliyor.