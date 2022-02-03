Türkiye'nin en güzel kayak tatili rotaları

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte karlı beyaz manzaraların tadına doyamayanlar ve alternatif tatil arayışı olanlar için Obilet Türkiye’nin en güzel tatil rotalarını sıraladı. Yoğun kar yağışının heyecanının yaşandığı bu günlerde okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte akıllarda kayak tatili yapma fikri belirmeye başladı. İşte sevdikleriniz ile birlikte müthiş kar manzaralarının keyfini çıkarabileceğiniz, Türkiye’nin birbirinden güzel kayak rotaları.
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Kartalkaya, Bolu
Kış mevsimin büyüleyici bir atmosfere sahip olduğu rotalardan biri olan Kartalkaya da tatilciler çam ağaçlarının arasında kayak yapmanın zevkine varıyor. Ayrıca buraya kadar gelen vatandaşlar Abant Gölü’nün etrafında da bol oksijenli bir yürüyüş yapma, faytona binme ve gölün etrafında bisiklet sürme imkanına sahip oluyor.
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Sarıkamış, Kars
En ilgi çekici olan son rota ise Kars’ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi oluyor. Dünyada yalnızca Alp Dağlarında görülen ‘‘Kristal Kar’’ Sarıkamış’ı diğer kayak rotalarından ayıran en önemli özellik. Şehir merkezine 55 kilometrelik uzaklıkta konumlanan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde düşük nem oranı ile buzlanma olmuyor. Bu sayede de ‘‘Kristal Kar’’ taneleri çok uzun zaman korunuyor. ‘‘Kristal Kar’’ üzerinde kayak yapmanın ayrıcalığını yaşamak isteyen tatil severler Sarıkamış Kayak Merkezi’ne büyük ilgi gösteriyor.
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Kartepe, Kocaeli
Konumu gereği ile İstanbullu kayakçıların hem en uğrak adresi hem de gözdesi olan Kartepe, her yıl binlerce kayakseveri ağırlayan bir cazibe merkezi olarak konumlanıyor. Kartepe’de benzersiz doğal güzelliklerin arasında tatil yapma imkânı bulan kayak severler, Samanlı Dağı’ndan Sapanca Gölü’nün ve İzmit Körfezi’nin manzarasının tadını çıkartıyor. Kartepe’de aralık ayında başlayan tatil sezonu mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Tatilciler dilerse konaklayabiliyor dilerlerse de günübirlik tatil yapma imkânı bulabiliyorlar.
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Uludağ, Bursa
Kış ve kayak tatilinden bahsedince akla ilk gelen yer şüphesiz Uludağ oluyor. Aynı zamanda Uludağ, eğlence merkezi ve konaklama imkanlarıyla da tatilcilerin tercihleri arasında yer alıyor. 2.543 metre yüksekliği ile Batı Anadolu’nun en büyük dağı olarak konumlanan Uludağ, yerli ve yabancı tatilciler için en ideal noktalardan biri olarak tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini bekliyor.
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Erciyes, Kayseri
Kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olan diğer rota ise Erciyes Dağı. 3.916 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek beşinci dağı olan Erciyes Dağı, Kayseri’ye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes Kayak Merkezi ile kış sporlarına uygun imkanlar sunuyor. Çeşitli zorluk derecelerine göre tasarlanan 32 pist ile Erciyes Kayak Merkezi kayak severleri içtenlikle ağırlıyor. Erciyes Dağı’nda kaymanın keyfini yaşayan tatilciler, snowboard ve kar voleybolu gibi farklı kış sporlarını da yapabiliyorlar.
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