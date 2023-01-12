Türkiye'nin hazineleri

AMASYA

Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde iç kısımda yer alan Amasya da sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.