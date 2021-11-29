Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk sergisi

İtalya'nın Napoli kentinde 23 Ekim'de Ovo Kalesi'nde ziyarete açılan Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk özel sergisinde Floransa Arkeoloji Müzesi'nin Mısır koleksiyonundan 60 otantik eser ve Tutankamon'un hazinesinin en önemli 100 objesinin Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından onaylı replikası sergileniyor.