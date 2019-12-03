Uludağ'ın sonbahar güzelliği

İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnegöl ormanlarımızda sonbahar mevsimin gelmesiyle birlikte bir çok vatandaşımız tarafından ziyaret edilmekte.Ormanlarımız İnegöl’ün yüzde 49’nu kapsamakta. İçerisinde kayın, göknar, meşe, akça ağaç gibi bir çok değişik ülkemizde yetişen ağaç türü bulunuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte özellik bunların sararmaya başlaması, kızıla dönmesi her bitkinin kendine ait renklerinin olmasıyla birlikte bir çok görsel güzelliği içerisinde bulundurmakta. Özellikle yere düşen yapraklardan çıkan sesler içerisinde yürümek isteyen vatandaşlarımız ormanları geziyorlar. Yürüyüş yapan insanlarımız zaman zaman yaban hayvanlarıyla karşılaşmakta" diye konuştu.