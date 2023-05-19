"Bu haftaki etkinliğimizde 1993'te terk edilen kırsal mahallelerde doğa yürüyüşü ve kamp yaptık. Buradaki mahalleler terör nedeniyle 1993 yılında boşaltıldı. Bu bölgede 12 mahalle ve bağlı mezralar bulunuyor. Bütün köyler iki katlı taş evlerden oluşuyor. Bu bölgenin eşsiz bir doğal güzelliği var. Turizme kazandırılması gerekiyor."