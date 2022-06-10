Vangölü Ekspresi ile doğayla iç içe yolculuk

Dağların yamaçlarından, bölgenin doğal güzelliklerinin arasından geçen Vangölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına seyrine doyumsuz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan trendeki yolcular, ilkbaharın gelişiyle rengarenk çiçeklerin açtığı Muş Ovası'nın doğal güzelliği, Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarası sayesinde unutamayacakları bir yolculuk deneyimi yaşıyor.

8 vagonda 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih edenler, rayların tıkırtısı eşliğinde ve doğayla iç içe yaptıkları yolculuk boyunca karşılaştıkları manzaraları fotoğraflıyor.

Son zamanlarda seyahat ve gezi tutkunlarının yeni gözdesi olan Vangölü Ekspresi'yle bu yıl yaklaşık 20 bin kişi yolculuk yaptı.

"KUŞLARIN UÇUŞUNU SEYRETTİK, LEYLEKLER GÖRDÜK"

Eşiyle seyahat eden Simay Kavras, İstanbul'da yaşadıklarını ve tatil için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Sivas'tan trene bindiklerini anlatan Kavras, duygularını şöyle dile getirdi:

"Eşimle tatil anlayışımız biraz daha gezmek, görmek, doğal ve kültürel güzellikleri keşfetmek üzerine. Tatilimizi bu defa Doğu Anadolu Bölgesi'ne planladık. Coğrafya gerçekten çok güzel. Tren yolculuğumuz rahattı. Doğal güzellikler görülmeye değerdi. İlkbahar olduğu için çok hoşumuza gitti. Tatvan'da ineceğiz ve Van'a gideceğiz. Kültürel güzellileri keşfetme peşindeyiz."

Abdullah Samet Kavras da eşiyle tren yolculuğu yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Trende eğlendik. Doğa çok güzeldi. Çok beğendik. Askerliğimi 2009 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptım. Eşimle tekrar gelip buraları görmek istedik. Trende daha çok samimiyet oluyor. Sürekli dışarıda güzel bir doğa var. Başınızı her çevirdiğinizde güzel bir manzaraya bakıyorsunuz. Derelerden ve dağların arasından geçtik. Kuşların uçuşunu seyrettik, leylekler gördük. Seyahatten dolayı çok mutlu olduk."

"TREN ÇOK KONFORLU"

Üniversite öğrencisi Adem Tatar, bir proje kapsamında trenle Van'a gitmek için yolculuk yaptığını ifade ederek, "Biletler çok uygun. Tren yolculuğunda doğanın güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Tren çok konforluydu. Dağların arasından Van Gölü'nün kıyısından geçtik, güzel bir yolculuk oldu" dedi.

Ankara'dan trene binerek Tatvan'a gelen Tuba Sefa, "Yolculuk beklediğimden çok daha güzeldi. Barajlar, göller, manzaralar, doğal güzellikler hoşumuza gitti, çok beğendik. Telefonla bu güzellikleri fotoğrafladık" diye konuştu.