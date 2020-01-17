Yarıyıl tatilinde Kapadokya

Kapadokya bölgesindeki konaklama tesisleri, yarıyıl tatiline girecek öğrencileri ve ailelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam eden bölge, yarıyıl tatilini peribacaları arasında çocuklarıyla dinlenerek geçirmek ve çeşitli aktivitelerle eğlenmek, ayrıca Kozaklı ilçesindeki şifalı termal sulardan faydalanmak isteyen aileler için alternatifler sunuyor. Kapadokya'daki konaklama tesislerinin bazılarında, 0-6 yaş arası anaokulu öğrencilerinden ücret talep edilmezken bazılarında ise 6-10 yaş arası ilkokul öğrencilerine yüzde 50'ye varan indirim uygulanıyor.

Bölgeye özgü kayadan oyma veya taş yapı olarak bilinen otel türlerinde ise konuklardan sadece oda fiyatı talep ediliyor. Çocukların, ebeveynleriyle birlikte konaklayabilecekleri 4 kişilik oda fiyatları, kahvaltı dahil 350 ila 900 lira arasında değişirken, standart otellerde ise yetişkinler için tesisin konumuna göre kişi başı 150 ile 450 lira arasında fiyatlandırma yapılıyor.

Kapadokya'ya gelen ziyaretçilere termal tatil imkanı sunan Kozaklı ilçesinde ise apart, motel ve beş yıldızlı otellerde aquaparklar, çamur banyosu, tuz odaları, güzellik ve spor merkezleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor. Farklı bütçelere hitap eden ilçedeki tesislerden kişi başı 50 lira ile 200 lira arasında değişen ücretlerle hizmet sunuluyor.

"Sıcak hava balon turuna katılabilirler"

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bölgedeki konaklama tesislerinde yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, yarıyıl tatili hazırlıklarının yapıldığı son günlerde yabancı turistlerin yanı sıra yerli ailelerin de rezervasyon talep ettiklerini belirtti. Bölgede her bütçeye uygun tatil imkanı sunulduğunu dile getiren Aktürk, çocuklarına güzel bir karne hediyesi sunmak isteyen aileleri Kapadokya'ya davet etti.

Aktürk, bölgenin zenginliklerle dolu bir coğrafya olduğuna değinerek şöyle konuştu:

"Konuklarımız hem doğal yapıları gezebilirler hem sıcak hava balon turuna, arazi araçlarıyla düzenlenen gezi etkinliklerine katılabilirler. Aynı zamanda jeotermal kaplıcaları ile tanınan Kozaklı ilçemizde de kış döneminde termal tatilin keyfini yaşayabilirler. Çocuklarımız, bir hafta boyunca güzel bir tatil geçirmek için ailelerinden karne hediyesi olarak Kapadokya tatili isteyebilirler. Yarıyıl tatilinde aileleriyle bölgemize gelen çocuklarımız belediyemizi de ziyaret ederlerse onlara karne hediyelerini takdim edeceğiz."

Bölgedeki bir otelin sorumlusu Sonay Kuyucu da binlerce yıllık izlerin yaşadığı bölgeyi çocukların mutlaka görmesi gerektiğini belirterek "Bölgedeki oteller ailece tatil için çok uygun. Bizler Türk misafirlerimizi çok seviyoruz. Kapadokya mutlaka görülmesi gereken bir yer. Aileler, Kapadokya'da günün nasıl geçtiğini fark edemeyecek. Gün boyu çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra akşam da şömineli odalarda ayrı bir keyif yaşayabilirler." dedi.

"Aileleri, sağlığı suyunda saklı Kozaklı'ya bekliyoruz"

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal ise ilçede her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunduğunu, yarıyıl tatilinde tüm aileleri sağlıklı termal suyla dinlenebilmeleri için ilçeye davet ettiklerini söyledi. İlçedeki 22 farklı tesiste termal hizmet sunulduğunu dile getiren Ünal, yerin derinliklerinden yüzeye çıkan 93 derece suyun, sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C şifalı sular grubunda yer aldığını anlattı. Ünal, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatilinde Kozaklı'yı tercih edecek aileler ilçemizdeki şifalı sulardan ve eğlenceli etkinliklerden faydalanabilirler. Ayrıca, peribacalarının bulunduğu alanlara sürekli servisler mevcuttur. Misafirlerimiz, yaklaşık 90 kilometre yakınlıktaki Kapadokya'yı gezip yeniden otele dönerek tatillerini renklendirebilirler. Aileleri, sağlığı suyunda saklı Kozaklı'ya bekliyoruz."