Yaz tatili başlıyor

Fethiye

Enuygun’un bir diğer rota önerisi en az Bodrum ve Antalya kadar popüler olan Fethiye. Ülkemizin en ünlü tatil beldelerin biri olduğu için Fethiye pahalı bir yer olarak görülse de aslında her bütçeye uygun tatil seçeneklerine sahip. Beldede son derece lüks ve pahalı beş yıldızlı otel alternatifinin yanı sıra uygun fiyatlı butik oteller ve kamp alanları da bulunuyor. Fethiye’de görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı bulunuyor. Çalış Plajı, Kabak Koyu, Belcekız Plajı, Akvaryum Koyu ve Kelebekler Vadisi de Fethiye’ye gittiğinizde mutlaka denize girmeniz gereken diğer yerler arasında. İlçede bulunan Tlos Antik Kenti, Amintas Kaya Mezarları, Katrancı Koyu Tabiat Parkı ve Telmessos Antik Kenti de Fethiye seyahatinin olmazsa olmazlarından. Üstelik Fethiye’de çok sayıda aquapark da var. Dilerseniz Sultans Aqua City’de eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.