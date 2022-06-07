Yaz tatili başlıyor

17 Haziran Cuma günü okullar kapanıyor. Yıl boyunca yoğun bir tempoda çalışan öğrenciler, tatil planlarını yapmaya çoktan başladı. Kararsız ebeveynler için uygun fiyatlı deniz tatili rotalarınu enuygun.com derledi.
-
Didim
Masmavi denizi ile meşhur Didim, tarihi dokusu, uzun kumsalları ve çok sayıda çocuk dostu otel seçeneğine sahip olmasıyla ailece tatil yapmak isteyenlerin bir numaralı adresi. Bünyesindeki aquapark ile de çocukların beğenisini kazanan Didim’de Apollon Tapınağı, Milet Müzesi, Altınkum Plajı, Saplı Ada ve Bafa Gölü mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Uygun fiyatlı konaklama imkanı sunan ve henüz keşfedilmemiş koylara sahip Didim, aynı zamanda kafa dinlemek isteyenler için en ideal destinasyonlardan biri. Balık ve deniz ürünleri severler de Didim’de taze deniz ürünlerine doyacak.
-
-
Avşa Adası
Enuygun’un sıradaki önerisi farklı çeşitlerdeki dondurmaları ve balıkları ile meşhur Avşa Adası. Ada, aynı zamanda çocukların sıkılmadan vakit geçirebilecekleri birçok aktivite sunuyor. Söz konusu aktivitelerin başında ise adanın meşhur lunaparkında bol bol eğlenmek ve tabii ki masmavi suların tadını çıkarmak geliyor. Deniz ve ormanın bir arada olduğu uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ile Avşa Adası’nda çocuklarla keyifli anılar biriktirebilirsiniz. Ayrıca deniz seviyesinin sığlığı da özellikle ufak yaşta çocuğu olanlar için Avşa Adası’nı cazip kılıyor. Denize girmek için Avşa’nın meşhur Altınkum Plajı ile Manastır ve Küçükova koylarını tercih edebilirsiniz. Avşa’da bir otelde üç kişi için gecelik konaklamanın oda kahvaltı konsepti için ortalama ücreti 520 TL’den başlıyor. Siz de bu yaz Avşa’ya gitmek isterseniz bir Erdek'e otobüs bileti alabilirsiniz. Adaya Erdek’ten kalkan feribotlar ile ulaşılabiliyor.
-
Ayvalık
Sıradaki rota hem İzmir’e hem de İstanbul’a yakın konumuyla öne çıkan Ayvalık. Ayvalık güzel koyları, sunduğu renkli manzaraları ve uygun fiyatlı butik otelleriyle çocuğunuzla birlikte tatil yapabileceğiniz en güzel beldelerden. Lezzetli dondurmaları, lunaparkı, tarihi çarşısı ve tabii ki de temiz plajlarıyla belde hem deniz tatili yapmak hem de bol bol eğlenmek isteyenler için çok uygun. Cunda Adası, Edremit, Sarımsaklı gibi popüler noktalara yakın oluşu sayesinde sıklıkla tercih edilen Ayvalık’ta iki kişi için ortalama gecelik konaklama ücreti 645 TL’den başlıyor. Ayvalık’a en kolay ulaşım yollarından biri de hava yolu. Bunun için tek ihtiyacınız ise bir Edremit uçak bileti.
-
Fethiye
Enuygun’un bir diğer rota önerisi en az Bodrum ve Antalya kadar popüler olan Fethiye. Ülkemizin en ünlü tatil beldelerin biri olduğu için Fethiye pahalı bir yer olarak görülse de aslında her bütçeye uygun tatil seçeneklerine sahip. Beldede son derece lüks ve pahalı beş yıldızlı otel alternatifinin yanı sıra uygun fiyatlı butik oteller ve kamp alanları da bulunuyor. Fethiye’de görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı bulunuyor. Çalış Plajı, Kabak Koyu, Belcekız Plajı, Akvaryum Koyu ve Kelebekler Vadisi de Fethiye’ye gittiğinizde mutlaka denize girmeniz gereken diğer yerler arasında. İlçede bulunan Tlos Antik Kenti, Amintas Kaya Mezarları, Katrancı Koyu Tabiat Parkı ve Telmessos Antik Kenti de Fethiye seyahatinin olmazsa olmazlarından. Üstelik Fethiye’de çok sayıda aquapark da var. Dilerseniz Sultans Aqua City’de eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
-
Kuşadası
Aydın’ın en popüler beldelerinden Kuşadası, denizi ve eğlenceli ambiyansıyla ön plana çıkan bir rota. Ülkemizin en ünlü deniz tatili rotaları arasında olan Kuşadası, Enuygun.com’un bir diğer uygun fiyatlı tatil önerisi. Kuşadası’nda çok sayıda çocuk dostu ve aquaparklı otel seçeneği bulunuyor. Bu oteller ekonomik olmaları, masmavi denizi ve çocuklara yönelik aktiviteleri ile çocuklu aileler tarafından her daim ilgi görüyor. Artemis Tapınağı, Güvercinada, Küçükada Kalesi ve Yılancı Burnu, Kuşadası’ndayken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Kadınlar Denizi Plajı, Kuşadası Sahil ve Pamucak Plajı’nda denize girip keyifli zaman geçirebilirsiniz. Eğer aquapark ayrıcalığı sunan otellerden birinde kalmıyorsanız çocuğunuzu Adaland Aquapark’a götürebilirsiniz. Kuşadası’na gitmişken mutlaka görmeniz gereken bir diğer yer de İzmir sınırlarındaki Efes Antik Kenti. Araç kiralama seçeneğini değerlendirerek Kuşadası’na yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki bu tarihi yeri keşfedebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!